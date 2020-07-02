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На Дальнем Востоке плавучая атомная электростанция начала производить тепло

02 Июля 2020, 13:57 | Дальний Восток

Станция «Академик Ломоносов» официально стала 11-й АЭС в России

Концерн «Росэнергоатом» организовал подачу тепла от плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в городскую тепловую сеть города Певек на Чукотке.

«До настоящего времени плавучая АЭС вырабатывала только электроэнергию. С сегодняшнего дня она производит два продукта: помимо электроэнергии еще и тепло», - отметил глава дирекции по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций Виталий ТРУТНЕВ.

Досье газеты «Золотой Рог»: ПАТЭС «Академик Ломоносов» мощностью 70 МВт предназначена для выработки и выдачи потребителям тепла и электрической энергии, также может использоваться для опреснения морской воды. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал.ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме.

ПАТЭС была введена в эксплуатацию 22 мая и официально стала 11-й АЭС в России и самой северной в мире. На сегодняшний день она выработала свыше 57 млн кВт.ч электроэнергии с момента включения в сеть. В настоящее время она обеспечивает 20% потребности Чаун-Билибинского энергоузла. В дальнейшем, по мере окончательной остановки энергоблоков Билибинской АЭС, ПАТЭС предстоит стать основным источником энергоснабжения Чукотки.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото с сайта АО «Концерн Росэнергоатом»

 

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Теги: запуск  Чукотка  энергетика  тепло  АЭС 



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