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Тихоокеанский флот третий год подряд занял первое место среди флотов России
Моряки с Востока вписывают новые страницы в Книгу рекордов Вооруженных Сил
Тихоокеанский флот (ТОФ) по итогам года cобрал 19 призов главнокомандующего Военно-Морским флотом России по различным видам боевой подготовки, и третий год подряд занял первое место среди флотов ВМФ РФ.
Призами ВМФ отмечены боевые упражнения, выполненные атомными и дизельными подводными лодками ТОФ, действия корабельной ударной группы соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил и отдельно флагмана флота, гвардейского ракетного крейсера «Варяг», кораблей соединения охраны водного района, ракетные стрельбы береговой ракетной бригады флота и самолетов морской авиации флота.
Лучшей в ВМФ также признана штурманская служба ТОФ.
«В 2019 году командованием ТОФ подано девять заявок на включение в Книгу рекордов Вооруженных Сил сложных упражнений боевой подготовки, которые Тихоокеанский флот выполнил впервые», - отмечает пресс-служба ТОФ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Фото ТАСС
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