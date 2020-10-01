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В Находке увеличат пропускную способность станции благодаря сотрудничеству РЖД и портов Приморья
Модернизацией станции Мыс Астафьева займется новая управляющая компания
Инициатива о проведении совместных работ предприятиями в 2019 году была представлена директору—председателю правления ОАО «РЖД» Олегу Белозерову. И была одобрена и поддержана руководством российских железных дорог. В настоящий момент создана управляющая компания, которая займется коллективным запросом предприятий, примыкающих к одной станции на проведение ее реконструкции.
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