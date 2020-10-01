В Находке увеличат пропускную способность станции благодаря сотрудничеству РЖД и портов Приморья

Модернизацией станции Мыс Астафьева займется новая управляющая компания

Инициатива о проведении совместных работ предприятиями в 2019 году была представлена директору—председателю правления ОАО «РЖД» Олегу Белозерову. И была одобрена и поддержана руководством российских железных дорог. В настоящий момент создана управляющая компания, которая займется коллективным запросом предприятий, примыкающих к одной станции на проведение ее реконструкции.

В состав управляющей компании ООО «Реконструкция железнодорожной станции Мыс Астафьева» вошли предприятия: АО «Находкинский МТП», АО «Терминал Астафьева», ООО Компания «Аттис Энтерпрайс» и ООО «Портовые услуги». Основная цель ее создания – увеличение пропускной способности станции в два раза.

«В рамках соглашения о сотрудничестве порты Находки и РЖД договорились о совместной работе для увеличения объема перевозок грузов в адрес участников. Первым этапом станет предоставление от РЖД технических условий для проведения работ», - рассказал заместитель директора АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров.

В последующем созданная управляющая компания займется проектированием реконструкции станции и началом самих работ по увеличению пропускной способности.