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Инвесторы бегут с территорий опережающего развития
В Хабаровском крае целый ряд расторгнутых инвестиционных соглашений
Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ на совещании об экономическом развитии региона в Хабаровске высказал недовольство реализацией проектов на территориях опережающего развития (ТОР) в Хабаровском крае.
«В целом (в Хабаровском крае) сокращается количество рабочих мест на территориях опережающего развития. Это минус 837 мест по отношению к 2018 году. <...> Есть целый ряд расторгнутых, к сожалению, инвестиционных соглашений на территориях опережающего развития. То есть в целом это единственная территория, где динамика в ТОР на убытие, а не в плюс», - цитирует г-на Трутнева ТАСС.
Он отметил, что индекс промышленного производства по Дальнему Востоку составляет 104,4% к 2018 году, в Хабаровском крае - 99,5%.
«В целом Дальний Восток значительно выше среднероссийских показателей. Хабаровский край - ниже (по Дальнему Востоку)», - сказал вице-премьер.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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