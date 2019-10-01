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Медведев назначил нового чиновника на Дальнем Востоке
Константин Цыганов дорос с должности советника до заместителя министра
Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ назначил на должность заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Константина ЦЫГАНОВА, освободив с этого поста Марину ДЕДЮШКО.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства. Там отмечается, что Дедюшко была освобождена от должности по собственной просьбе.
На новом посту г-н Цыганов будет курировать бюджетное планирование, реализацию государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», а также осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
«Уверен, что Константин Анатольевич в полном объеме справится с возложенными на него обязанностями. За два года работы в Минвостокразвития он зарекомендовал себя отличным специалистом, поэтому повышение закономерный результат его профессиональной деятельности», - сказал глава Минвостокразвития Александр КОЗЛОВ, слова которого приводи пресс-служба минитерства.
Константин Цыганов родился 29 октября 1973 года в г. Темиртау (Казахстан). В 1996 году с отличием окончил Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет) по специальности «экономика и управление на предприятии (металлургия)». Присвоена квалификация «экономист-менеджер». В 1998 году с отличием окончил Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «юриспруденция». Присвоена квалификация «юрист». С 1997 по 1998 год управляющий делами ПО «Московская гильдия риелторов). С 1998 по 2003 год заместитель начальника отдела экспериментальной застройки ЗАО «Центр содействия жилищной реформе» (Москва). С 2003 по 2004 год директор по управлению ООО «Мой дом. Управление жилищным фондом» (Москва).С 2004 по 2017 год проходил государственную гражданскую службу на различных должностях в Главном контрольном управлении Управления делами президента РФ, в том числе с апреля 2016 года в должности начальника отдела внутреннего финансового аудита и контроля в сфере закупок. В марте 2017 года назначен на должность советника министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото Минвостокразвития.
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