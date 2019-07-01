Министр строительства и ЖКХ посетил Биробиджанскую ТЭЦ

С 2016 по 2018 гг. АО «ДГК» направило на ремонт энергообъекта более 200 млн рублей

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев посетил с рабочим визитом Биробижан. В ходе поездки он встретился с руководством АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в группу «РусГидро»), осмотрел Биробиджанскую ТЭЦ и провел совещание по вопросам теплоснабжения областного центра.

В совещании приняли участие заместитель гендиректора по экономике и финансам АО «ДГК» Андрей ТКАЧУК, губернатор Еврейской автономной области Александр ЛЕВИНТАЛЬ, глава Биробиджана Александр ГОЛОВАТЫЙ, директор МУП «Городские тепловые сети» Андроник АВДАЛЯН и др. На встрече стороны обсудили вопросы развития системы теплоснабжения г. Биробиджана, а также взаимодействия энергетиков и правительства ЕАО в обновлении оборудования Биробиджанской ТЭЦ.

В своем выступлении заместитель Андрей Ткачук отметил, что Биробиджанская ТЭЦ стабильно прошла отопительный сезон 2018-2019 гг. Это стало возможным благодаря большой работе по подготовке оборудования к зиме, проведенной ДГК в прошлом году.

«В 2018 году компанией на Биробиджанской ТЭЦ выполнено ремонтов на сумму 128 млн рублей. На эти средства были проведены капитальные ремонты трех паровых котлов, текущий ремонт шести котлов, электротехнического и прочего котельного оборудования, а также выполнен капитальный и текущий ремонты магистральных тепловых сетей. Всего же с 2016 по 2018 гг. АО «ДГК» направило на ремонт ТЭЦ более 200 млн рублей. За 5 месяцев 2019 года компания уже вложила в станцию сумму в 26 млн рублей. Всего на ремонт оборудования Биробиджанской ТЭЦ в текущем году ДГК направит 160 млн рублей», - отметил Андрей Ткачук.

Он также заверил, что в ближайшие годы энергокомпания продолжит вкладывать средства в обновление оборудования станции. Так на период с 2019 по 2023 гг. ДГК запланировано финансирование ремонтов на сумму свыше 770 млн рублей. В то же время Андрей Ткачук обратил внимание министра на необходимость включения программы ремонтов и реконструкции Биробиджанской ТЭЦ в состав целевых программ регионального или федерального уровней.

Министр строительства и ЖКХ обратил внимание участников совещания на необходимость совместной работы энергетиков и властей в части обеспечения надежного энергоснабжения потребителей.

«Сегодня мы все – федеральные, региональные муниципальные органы власти, а также бизнес отвечаем за реализацию национального проекта по Указу 204 президента Владимира Путина и должны принимать в нем самое непосредственное участие. Индикаторы, на которые мы должны выйти по переселению из аварийного фонда, объемам строительства жилья, социальных объектов, четко определены, - подчеркнул Владимир Якушев. - То, что схему теплоснабжения города, о которой сегодня шла речь, нужно актуализировать, не вызывает никакого сомнения. Поэтому после совещания будут поставлены сроки, в которые обеим сторонам – правительству и ДГК – необходимо будет представить технологические решения, чтобы реализовать в рамках Указа все задачи с учетом имеющихся ресурсов и системного подхода. Считаю, что под руководством губернатора нужно создать рабочую группу, которая к 1 сентября представит свои предложения, на которые даст свои заключения Минстрой и Минэнерго. Должно быть найдено конструктивное решение, которое позволит обеспечить надежность и эффективность работы системы теплоснабжения. Задачи безопасного прохождения отопительного сезона общие, и каждый отвечает за их выполнение на своем уровне».

По словам министра, главное, с чем нужно определиться руководству субъекта и ДГК, где в городе еще необходимо подсоединить площадки к централизованному теплоснабжению. В этом заинтересовано и министерство, так как там появится новое жилье в рамках исполнения федеральных проектов.

«Сегодня одни районы снабжаются теплом от ТЭЦ, а другие муниципальными котельными, поэтому нужно посмотреть оптимальные варианты с учетом имеющихся на теплоцентрали свободных мощностей. Наложить на технические моменты финансовую модель и найти решение», - сказал Владимир Якушев.

По его словам, в прошлом году отопительный сезон проходил непросто, на что были объективные причины - рост цен на мазут и уголь, появились выпадающие расходы, которые не перекрывались и не были предусмотрены в бюджете субъекта, поэтому заявки компенсировались из федерального бюджета, регион понес расходы из бюджета. «Сейчас важно согласовать наши совместные действия, чтобы следующий отопительный сезон пройти более организованно», - подчеркнул министр.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.