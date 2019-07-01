Тихоокеанскому флоту обещают серьезное усиление

Третий и четвертый корветы проекта 20380 заступят на службы в 2020 и 2021 годах соответственно

Третий корвет для Тихоокеанского флота (ТОФ) «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» будет спущен на воду в августе, в состав флота должен войти в 2020 году.

Четвертый корвет проекта 20380, «Резкий», как сообщили в пресс-службе ТОФ, поступит в 2021 году.

В данный момент в составе ТОФ находятся два корвета проекта 20380 – «Громкий» и «Совершенный» (на фото). Длина кораблей - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов. Корветы вооружены крылатыми противокорабельными ракетами «Уран».

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото РИА Новости.