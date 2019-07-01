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Тихоокеанскому флоту обещают серьезное усиление
Третий и четвертый корветы проекта 20380 заступят на службы в 2020 и 2021 годах соответственно
Третий корвет для Тихоокеанского флота (ТОФ) «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» будет спущен на воду в августе, в состав флота должен войти в 2020 году.
Четвертый корвет проекта 20380, «Резкий», как сообщили в пресс-службе ТОФ, поступит в 2021 году.
В данный момент в составе ТОФ находятся два корвета проекта 20380 – «Громкий» и «Совершенный» (на фото). Длина кораблей - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов. Корветы вооружены крылатыми противокорабельными ракетами «Уран».
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото РИА Новости.
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