Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Спартак-Приморье" призвал на усиление нападающего из США
Но разгром в Москве обеспечили россияне
Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 30 октября. Москва, СК «Тимирязевская». МБА (Москва) – «Спартак-Приморье» (Приморский край) 77:103 (24:26, 22:32, 22:25, 9:20)
МБА: Афанасьев - 21 очко (3 передачи), Сопин - 21 (3 передачи), Кузнецов - 9, Коршаков - 9, Павленко - 7, Захаров - 5, Личутин - 3, Киселев – 2.
«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 30 очков (12 подборов, 2 передачи, 1 блокшот), Мотовилов – 19 (2 подбора, 4 передачи, 2 перехвата, 1 блокшот), Чернов – 12 (5 подборов, 2 перехвата), Колюшкин – 12 (2 подбора, 6 передач, 2 перехвата), Разумов – 9 (6 подборов, 1 передача), Вздыхалкин – 9 (8 подборов, 2 передачи), Бабайлов – 5 (3 подбора, 1 передача, 1 блокшот), Дэниэлс – 5 (5 подборов, 1 передача), Чиликин – 1 (3 подбора), Мартынов – 1 (2 подбора, 1 перехват), Павлов (1 подбор), Богданов.
«Спартак-Приморье» набрал первую «сотню» в этом сезоне в гостевом матче. А центровой красно-белых Максим КРИВОШЕЕВ побил свой рекорд результативности, набрав против МБА 30 очков, и оформил дабл-дабл, добавив 12 подборов.
Как сообщает официальный сайт красно-белых, накануне матча «Спартак-Приморье» подписал контракт с американским нападающим ДиАндре ДЭНИЭЛСОМ (на фото внизу). Заокеанский легионер – выпускник университета Коннектикут, чемпион NCAA-2014, вошел в символическую пятерку «финала четырех».
Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Хорошая победа! Хорошо сегодня ребята играли, особенно в атаке. В защите в первой половине были небольшие проблемы, дали сопернику почувствовать свою игру, но во второй половине хорошо сыграли в защите, и атака раскрылась. Что касается игры Де Андре Дэниэлса, то он только приехал, провел всего одну тренировку, и было видно, что он много думал на площадке, а командные взаимодействия еще до конца не запомнил. Но я им доволен, он ответственный парень, и, хотя у него не совсем сегодня все получилось, но в будущем, я уверен, он нам поможет.
Очередной матч «Спартак-Приморье» проведет в Ижевске 2 ноября против БК «Купол-Родники». Начало матча в 18:00 по московскому времени.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- "Спартак-Приморье" призвал на усиление нападающего из США
- "Луч" не смог снять ничейного проклятия
- Хоккей: "Адмирал" начал выздоравливать
- Владивостокский ХК "Адмирал" оказался в очень непростой ситуации
- Хоккейный клуб "Адмирал" уверено идет ко дну
- Игрок ХК "Адмирал" дисквалифицирован на 15 матчей
- "Луч" оступился в Сочи
- Хоккей: "Адмирал" потерпел самое крупное поражение в сезоне
- "Луч" не смог справиться с молодыми "чертями"
- Главный тренер "Луча": У команды ужасное психологическое состояние
Новости раздела
- "Спартак-Приморье" призвал на усиление нападающего из США
- "Луч" не смог снять ничейного проклятия
- "Спартак-Приморье" поставил Питер в непростое положение
- "Луч" едва не обыграл "Спартак-2"
- Хоккей: "Адмирал" начал выздоравливать
- Владивостокский ХК "Адмирал" оказался в очень непростой ситуации
- "Луч" остается непобедимым уже месяц
- "Спартак-Приморье" вернулся домой для победы
- Хоккейный клуб "Адмирал" уверено идет ко дну
- Игрок ХК "Адмирал" дисквалифицирован на 15 матчей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стрелочник не нужен
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
- Аграрные проекты меняют структуру отрасли
- Переход на автомобили с левым рулем закончился провалом
- Школа для лидеров