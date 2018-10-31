"Спартак-Приморье" призвал на усиление нападающего из США

Но разгром в Москве обеспечили россияне

Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 30 октября. Москва, СК «Тимирязевская». МБА (Москва) – «Спартак-Приморье» (Приморский край) 77:103 (24:26, 22:32, 22:25, 9:20)

МБА: Афанасьев - 21 очко (3 передачи), Сопин - 21 (3 передачи), Кузнецов - 9, Коршаков - 9, Павленко - 7, Захаров - 5, Личутин - 3, Киселев – 2.

«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 30 очков (12 подборов, 2 передачи, 1 блокшот), Мотовилов – 19 (2 подбора, 4 передачи, 2 перехвата, 1 блокшот), Чернов – 12 (5 подборов, 2 перехвата), Колюшкин – 12 (2 подбора, 6 передач, 2 перехвата), Разумов – 9 (6 подборов, 1 передача), Вздыхалкин – 9 (8 подборов, 2 передачи), Бабайлов – 5 (3 подбора, 1 передача, 1 блокшот), Дэниэлс – 5 (5 подборов, 1 передача), Чиликин – 1 (3 подбора), Мартынов – 1 (2 подбора, 1 перехват), Павлов (1 подбор), Богданов.

«Спартак-Приморье» набрал первую «сотню» в этом сезоне в гостевом матче. А центровой красно-белых Максим КРИВОШЕЕВ побил свой рекорд результативности, набрав против МБА 30 очков, и оформил дабл-дабл, добавив 12 подборов.

Как сообщает официальный сайт красно-белых, накануне матча «Спартак-Приморье» подписал контракт с американским нападающим ДиАндре ДЭНИЭЛСОМ (на фото внизу). Заокеанский легионер – выпускник университета Коннектикут, чемпион NCAA-2014, вошел в символическую пятерку «финала четырех».

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Хорошая победа! Хорошо сегодня ребята играли, особенно в атаке. В защите в первой половине были небольшие проблемы, дали сопернику почувствовать свою игру, но во второй половине хорошо сыграли в защите, и атака раскрылась. Что касается игры Де Андре Дэниэлса, то он только приехал, провел всего одну тренировку, и было видно, что он много думал на площадке, а командные взаимодействия еще до конца не запомнил. Но я им доволен, он ответственный парень, и, хотя у него не совсем сегодня все получилось, но в будущем, я уверен, он нам поможет.

Очередной матч «Спартак-Приморье» проведет в Ижевске 2 ноября против БК «Купол-Родники». Начало матча в 18:00 по московскому времени.

Газета «Золотой Рог», Владивосток



