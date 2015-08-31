Хоккей: "Адмирал" проиграл в овертайме "Витязю"

«Моряки», по словам главного тренера, наделали кучу ошибок, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

30 августа. Подольск, ледовый дворец «Витязь». 2,5 тыс. зрителей. «Витязь» (Подольск) – «Адмирал» (Владивосток) 5:4 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 1:0).

1:0 – Шитиков – 01:19.

1:1 – Осипов (Глазков, Альшевский) – 06:08.

2:1 – Шитиков (Королев) – 16:27.

2:2 – Кузнецов (Филатов) – 29:21.

2:3 – Подшендялов (Саюстов) – 36:09.

3:3 – Афиногенов (Макеев, Бердюков) – 43:21.

4:3 – Шитиков (Костромитин, Бердюков) – 47:04 (5x4).

4:4 – Саюстов (Альшевский) – 47:57.

5:4 – Бердюков (Кучерявенко) – 60:40 (4x4).

Вратари: Сятери – Налимов.

Броски: 42 (16-13-12-1) – 42 (15-12-15-0).

Вбрасывания: 33 (12-11-10-0) – 30 (8-10-11-1).

Штраф: 4 (2-2-0-0) – 6 (0-2-4-0).

«Адмирал» вслед за победой в Словакии и поражением в Хорватии доигрался до поражения в овертайме в Подмосковье. Как и в победном матче, ворота «моряков» защищал Иван НАЛИМОВ.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Был летний хоккей. Играли почти что, без обороны. Видимо, той игровой практики, что нам не хватило на предсезонке, мы решили сегодня добрать. Но даже при не очень хорошей игре могли добиться положительного результата – в конце у нас был отличный момент. К сожалению, наделали кучу ошибок, чем соперник и воспользовался.

Хабаровский «Амур» в Москве проиграл «Динамо» 2:7.

Следующий матч «Адмирал» проведет 1 сентября в Москве против «Динамо», накануне разгромившего хабаровский «Амур» 7:2, сообщает газета "Золотой Рог".

Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ХК «Адмирал»