Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хоккей: "Адмирал" проиграл в овертайме "Витязю"
«Моряки», по словам главного тренера, наделали кучу ошибок, сообщает деловая газета "Золотой Рог"
30 августа. Подольск, ледовый дворец «Витязь». 2,5 тыс. зрителей. «Витязь» (Подольск) – «Адмирал» (Владивосток) 5:4 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 1:0).
1:0 – Шитиков – 01:19.
1:1 – Осипов (Глазков, Альшевский) – 06:08.
2:1 – Шитиков (Королев) – 16:27.
2:2 – Кузнецов (Филатов) – 29:21.
2:3 – Подшендялов (Саюстов) – 36:09.
3:3 – Афиногенов (Макеев, Бердюков) – 43:21.
4:3 – Шитиков (Костромитин, Бердюков) – 47:04 (5x4).
4:4 – Саюстов (Альшевский) – 47:57.
5:4 – Бердюков (Кучерявенко) – 60:40 (4x4).
Вратари: Сятери – Налимов.
Броски: 42 (16-13-12-1) – 42 (15-12-15-0).
Вбрасывания: 33 (12-11-10-0) – 30 (8-10-11-1).
Штраф: 4 (2-2-0-0) – 6 (0-2-4-0).
«Адмирал» вслед за победой в Словакии и поражением в Хорватии доигрался до поражения в овертайме в Подмосковье. Как и в победном матче, ворота «моряков» защищал Иван НАЛИМОВ.
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Был летний хоккей. Играли почти что, без обороны. Видимо, той игровой практики, что нам не хватило на предсезонке, мы решили сегодня добрать. Но даже при не очень хорошей игре могли добиться положительного результата – в конце у нас был отличный момент. К сожалению, наделали кучу ошибок, чем соперник и воспользовался.
Хабаровский «Амур» в Москве проиграл «Динамо» 2:7.
Следующий матч «Адмирал» проведет 1 сентября в Москве против «Динамо», накануне разгромившего хабаровский «Амур» 7:2, сообщает газета "Золотой Рог".
Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ХК «Адмирал»
Новости тематики
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Спартак-Приморье" рвется к чемпионству
- "Луч-Энергия" едва не обыграл "Спартак-2"
- "Спартак-Приморье" отличился в Рязани
- "Спартак-Приморье" разгромил во Владивостоке МБА
- "Луч-Энергия" одержал третью победу подряд
- "Луч-Энергия" обыграл финалиста Кубка Казахстана
- "Спартак-Приморье" разгромил ЦСКА-2
- "Спартак-Приморье" победил ЦСКА-2
Новости раздела
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- Ким планирует выступать за "Луч"
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Провал резидентов
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Претенденты на пост главы Приморья рассказали о своих зарплатах