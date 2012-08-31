Ряд игроков владивостокского ФК "Луч-Энергия" "бросил якорь на поле"

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа, ZRPRESS. Главный тренер "Луча-Энергия" Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, несмотря на неуверенную игру желто-синих в двух последних домашних матчах, скорее всего, останется во главе команды.

Разговоры о возможной смене главного тренера пошли после того, как "Луч-Энергия" в буквальном случае вырвал победу в матче с омским "Иртышом", уступая по ходу встречи 0:1 и 1:2.

Следующий матч против барнаульского "Динамо", одной из самых крепких команд зоны "Восток", по мнению Емельянова стал худшим матчем "Луча-Энергия" в этом сезоне, особенно в первом тайме.

"Луч-Энергия": ШОГЕНОВ, ТИХИЙ, МОГИЛЕВСКИЙ, ИЗОТОВ, КОЛЫЧЕВ (МИХЕЕВ), РЕЗНИКОВ (МАМАЕВ, 46), КАЗАНЦЕВ, АДЖИНДЖАЛ (СТОЛБОВОЙ, 46), САГИРОВ, КОРЯН, ЗЕМЧЕНКОВ (ТИХОНОВЕЦКИЙ, 53).





По данным сайта "Луча-Энергия", за первые 45 минут игры хозяева нанесли всего 4 удара по воротам соперника, а в створ и вовсе попали лишь однажды. Гости в первом тайме выглядели мобильней и агрессивней, больше владели мячом, чаще атаковали и, как следствие, на 24-ой минуте ПЕРВУШИН ворвался в штрафную площадь "Луча-Энергии" и нанес несильный, но точный удар в нижний угол ворот, - 1:0.





В перерыве наставник "Луча-Энергии" произвел сразу три замены, а на 53-й минуте автор дубля в предыдущем матче Земченкова сменил Тихоновецкий. Замены пошли хозяевам на пользу. К середине второго тайма они прибрали инициативу к своим рукам и принялись методично осаждать штрафную площадь барнаульцев. На 75-ой минуте после удара Михеева мяч угодил в штангу, а спустя несколько минут Могилевский в сутолоке у ворот сумел добраться до мяча и отправить его в сетку, - 1:1.

Константин Емельянов, главный тренер "Луча-Энергии":

- Первый тайм провалили полностью. Это в чистом виде провал, я такой игры раньше никогда не видел в нашем исполнении. Предупреждал я ребят, что надо начинать активно. У нас было очень много брака после выхода из обороны в атаку, много ошибок в центральной зоне, в опорной зоне, подборы все проиграны и начало атаки у центральных защитников также не получалось. Некоторые просто у нас "бросили якорь на поле" и стояли - не было никакого движения. В перерыве получили немного в раздевалке, начали двигаться во втором тайме. Три замены после перерыва немного освежили игру, мы задвигались и стали по-другому играть. Еще будем разбираться, почему некоторые футболисты просто стояли на поле.

По сведениям "ЗР", после такой игры могут последовать очередные "оргвыводы" в адрес некоторых игроков, получающих неплохие по меркам второго дивизиона зарплаты, но не выкладывающимся полностью на поле. Что касается Емельянова, то его кредит доверия еще не исчерпан, все покажут ближайшие матчи с "Сахалином" - 6 сентября в Южно-Сахалинске, 10 сентября - во Владивостоке. Напомним, что в розыгрыше Кубка России наша команда уже уступила островитянам в Южно-Сахалинске. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 0:0, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались хозяева - 4:3.

В других встречах 10-го тура зафиксированы следующие результаты: "Амур-2010" (Благовещенск) - "Якутия" (Якутск) - 0:0; "Сибиряк" (Братск) - "Чита" (Чита) - 0:1; "Сибирь-2" Новосибирск - "Байкал" (Иркутск) - 1:1; "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Иртыш" (Омск) - 2:1.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".