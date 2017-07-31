Cостав "Приморочки" пополнила доигровщица из "Сахалина"

Воспитанница омского волейбола Ольга Ефимова видит потенциал команды из Владивостока

Состав волейбольного клуба «Приморочка» пополнила 20-летняя доигровщица Ольга ЕФИМОВА, в составе молодежной команды «Омички» ставшая серебряным призером Молодежного чемпионата. Дебютным в Суперлиге для воспитанницы омского волейбола стал сезон 2015/16, прошлый сезон доигровщица провела в составе «Сахалина», с которым завоевала «бронзу» Кубка Сибири и Дальнего Востока.

Ефимова Ольга Денисовна: доигровщица, рост 180 см. Кандидат в мастера спорта.

Ольга Ефимова:

- Очень жду начала сезона, это будет мой дебют в Высшей лиге «А». Знаю, что «Приморочка» заняла второе место по итогам прошлого чемпионата. Мы играли и выросли вместе с Мариной БОНДАРЕВОЙ Олей ЛИФАНОВОЙ, и они рассказывали, что довольны результатом, но все равно хотят занять первое место, потому что это вполне реально и по силам команде. Рассказывали про дальние перелеты, но прошлый сезон я провела в «Сахалине», и поэтому знаю, что это такое. Не могу сказать, что в том сезоне я получала много игрового времени, но в команде были игроки высокого уровня, опытнее меня на голову. Я рада возможности поиграть в Суперлиге и довольна тем временем, что провела на площадке, но надеюсь, что в «Приморочке» получу больше игрового опыта и смогу помочь команде больше, чем это получилось сделать на Сахалине. Думаю, что это будет интересный сезон.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ВК «Омичка».