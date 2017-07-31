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"Луч-Энергия" сыграл вничью с "Шинником"

31 Июля 2017, 08:10 | Владивосток

Команда из Владивостока прервала черную выездную серию

«Луч-Энергия» возвращается во Владивосток с одним очком в трех выездных матчах. Не совсем то, что ожидали от обновленной команды, но в случае домашней победы команда из Владивостока вернет утраченное доверие. Психологический барьер, который довлел над нашей командой, хочется верить, уже преодолен.

Первенство ФНЛ по футболу. 5 тур. 30 июля. Караваево, стадион «Урожай», 525 зрителей. «Шинник» (Ярославль) - «Луч-Энергия» (Владивосток) - 1:1 (1:0). Голы: Шайморданов (20) – Носов (72).

«Шинник»: Яшин, Кагермазов, Ятченко, Евсеев, Щадин, Камилов (Земсков, 63), Шайморданов, Дроздов (Лях, 67), Нарылков, Самойлов (Безлихотнов, 77), Фатихов (Низамутдинов, 46).

«Луч-Энергия»: Котляров, Марущак (Носов, 46), Марченко, Соблирова, Тихий, Фомин (Маляка, 46), Килин (Килин, 84), Пономаренко, Заерко, Мязин (Хлебородов, 63), Бажев.

Игра проходила на резервном поле ярославцев в поселке Караваево недалеко от Костромы, где свои матчи проводит футбольный клуб «Спартак-Кострома». Свое негативное дело сделали жара и искусственное покрытие – игра проходила в неспешном темпе. Плюс ряд ошибок не в пользу «Луча» совершил судья, по словам главного тренера Константина ЕМЕЛЬЯНОВА, не выдержавший эмоционального накала, витавшего на поле.

Гол в свои ворота приморцы организовали после очередной ошибки в обороне, после падения защитника «Луча» получив пас от КАМИЛОВА ШАЙМОРДАНОВ нанес точный удар в нижний угол. В конце первого тайма великолепную возможность сравнять счет упустил ТИХИЙ, не попавший в пустые ворота.

В перерыве в составе «Луча» произошли замены: на поле вышли НОСОВ и МАЛЯКА, заменившие МАРУЩАКА и ФОМИНА. На 49-ой минуте очередной хороший момент не реализовал Тихий, не сумевший точно пробить после навеса в штрафную хозяев. То, что не получилось у защитника, сделал полузащитник – после удара Носова мяч рикошетом от головы ЛЯХА залетел «за шиворот» голкипера хозяев ЯШИНА.

Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Для нас, скажем так, сегодня положительный результат, потому что мы выходили (во втором тайме) с 0:1. У нас последние игры немножко такая беда была, что мы если сами себе не забьем первый мяч, нам никто не забьет. К сожалению, все эти моменты были начиная с матча против «Химок», вплоть до сегодняшней игры. А так, после пропущенного гола мы, естественно, пошли вперед, так как нужно было отыгрываться. Надо отдать должное ребятам, они нашли в себе силы сегодня и после пропущенного мяча приложили все усилия для достижения результата.

Поле здесь очень тяжелое, мяч особо не подвигаешь, он не просто катится, а постоянно прыгает. Поэтому с мячом приходилось долго работать, а соперник успел перестраиваться и накрывать. К этому можно отнести и падение защитника в ситуации с пропущенным голом. Но в целом матч зрителям, думаю, понравился. Борьба была ожесточенная на каждом участке поля. Я думаю, что психологический барьер, который довлел над нашей командой, когда мы в нескольких играх подряд пропускали из-за своих ошибок, преодолен. И в дальнейшем мы будем набирать очки.

Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тренер ФК «Шинник»:

- Напряженный, нервный матч. Обоюдоострая игра с большим количеством хороших голевых моментов. Чуть подсели мы во втором тайме. Проигрывали на одной позиции, откуда гол и пришел. Но, опять же, имели во торой тайме только с участием Эльдара (Низамутдинова) четыре или пять моментов, которые надо было реализовать, успокоить ситуацию и довести матч до логического конца.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Шинник».




 

 

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Теги: футбол  константин емельянов  "луч-энергия" 



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