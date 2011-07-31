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В Приморье стартовал VI Чемпионат мира по тхэквондо
Для участия в Чемпионате во Владивосток приехало почти 600 спортсменов и судьи из 62 стран мира. Как отметили в оргкомитете по проведению Чемпионата, это самое большое количество участников за всю историю его проведения. В течение трех дней спортсмены будут демонстрировать свое мастерство на площадке спорткомплекса «Олимпиец».
Самые многочисленные сборные - команды США, Ирана, Турции, Кореи, Германии и России. Причем более половины российской сборной составляют приморские спортсмены.
Напомним, Владивосток стал первым городом в России, где пройдет Чемпионат мира по тхэквондо. На право проведения соревнований претендовали Германия и Монголия. Однако Советом Всемирной Федерации Тхэквондо впервые за всю историю развития национального корейского спорта было принято решение провести соревнования в Приморском крае.
Как отметили в управлении по физической культуре и спорту Приморского края, это связано с тем, что сегодня в Приморье этот вид спорта стремительно развивается, приморские спортсмены показывают хорошие результаты.
«Приморье приобретает стратегическую значимость для России, так как становится местом интеграции государства как в экономическую и политическую, так и в общественную, культурную и спортивную жизнь Азиатско-Тихоокеанского региона, - считает губернатор края Сергей Дарькин. – Проведение VI Чемпионата мира по тхэквондо - одно из главных событий лета 2011 года в России. Это станет важным шагом для укрепления спортивного имиджа России и, в частности, Приморского края, развития экономических и культурных связей в АТР».
Организаторы соревнований - Всемирная Федерация Тхэквондо, Союз тхэквондо России, Администрация Приморского края. Чемпионат пройдет при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, Совета Федерации Федерального собрания РФ, Олимпийского комитета РФ и Общественной палаты РФ.
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