Футбол: "Луч" выбрался из пропасти

Команда из Владивостока сохранила прописку в Футбольной национальной лиге

Футбольный клуб «Луч», с подачи предыдущего руководства оказавшийся на грани банкротства, продолжит выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), втором по значимости двиизионе российского футбола. Большую роль в этом сыграла принципиальная позиия главы Приморья Олега КОЖЕМЯКО, сумевшего найти общий язык со спонсорами клуба.

В четерг в Москве прошла апелляционная комиссия РФС по лицензированию клубов, выступающих в ФНЛ. По ее итогам была выдана профессиональная лицензия Ассоциации ФК «Луч». Это документ дает право нашему клубу выступить в сезоне 2019-2020 годов в первенстве ФНЛ.

Евгений СТРИЖИЧЕНКО, исполнительный директор Ассоциации ФК «Луч»:

- Критерии получения лицензии в этом году были строгими. Очень бы хотел поблагодарить сотрудников клуба, которые проявили профессионализм в работе. Отдельные слова благодарности администрации Приморского края и группе компаний «Аква-Ресурсы»: наши партнеры и лично Руслан Викторович КОНДРАТОВ не просто сделали в этом году все для сохранения профессионального статуса клуба, но и в сжатые сроки закрыли все стоявшие вопросы при получении лицензии.

Сегодняшнее решение о выдаче профессиональной лицензии Ассоциации ФК «Луч» по сути дает право команде стартовать в ФНЛ в сезоне 2019-2020 годов. Команда финишировала на 13-ом месте, осталась в ФНЛ по спортивному принципу, выполнив поставленную задачу. Начинаем готовиться к новому сезону, который стартует уже 7 июля. Времени до начала нового первенства крайне мало, поэтому требуется оперативно решать насущные вопросы по подготовке сборов и по формированию состава.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Луч"