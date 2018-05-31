"Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге

Едет на сборы в Корею

Футбольный клуб «Луч-Энергия» бьет все рекорды – команда из Владивостока второй год подряд, несмотря на вылет из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по спортивному принципу, остается в первом дивизионе. «При этом каждый месяц будет вестись финансовый мониторинг со стороны РФС, клуб выплатит штраф 25 тыс. рублей, и есть ограничения по заявке игроков», - рассказал клубной пресс-службе исполнительный директор АФК «Луч-Энергия» Евгений СТРИЖИЧЕНКО. В настоящее время рассматриваются несколько кандидатур на должность главного тренера.

Ране лицензирование успешно прошли «Тамбов», «Динамо» (Санкт-Петербург), «Сибирь», «Шинник», «Авангард», «Олимпиец», «Томь», «Химки», «Ротор-Волгоград», «Тюмень», а также выигравшие соревнования в своих группах в ПФЛ «Мордовия», «Армавир», и выбывшие из РФПЛ «Анжи» и «СКА-Хабаровск».

Еще два представителя ФНЛ - «Спартак-2» и «Зенит-2» - являются вторыми командами клубов РФПЛ, которые получили соответствующие лицензии ранее.

«В связи с неполучением лицензии на выступление в сезоне-2018/19 «Араратом», «Кубанью» и «Тосно», в соответствии с пунктом 4.14. регламента ФОНБЕТ-первенства России, их могут заменить «Луч-Энергия», «Тюмень» и «Факел», занявшие в сезоне-2017/2018 18-е, 19-е и 20-е места, соответственно», - говорится в сообщении лиги.

Таким образом, состав участников первенства следующего сезона будет формироваться из следующих клубов: «Авангард» (Курск), «Анжи» (Махачкала), «Армавир» (Армавир), «Балтика» (Калининград), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Луч-Энергия» (Владивосток), «Мордовия» (Саранск), «Олимпиец» (Нижний Новгород), «Ротор-Волгоград» (Волгоград), «Сибирь» (Новосибирск), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск), «Динамо СПб» (Санкт-Петербург), «Спартак-2» (Москва), «Тамбов» (Тамбов), «Томь» (Томск), «Тюмень» (Тюмень), «Факел» (Воронеж), «Химки» ( Химки), «Чертаново» (Москва), «Шинник» (Ярославль).

Состав участников ФНЛ на будущий сезон будет утвержден 5 июня на очередном заседании Общего собрания лиги.

По слова Евгения Стрижиченко, 6 июня команда собирается в Приморье, где до 15 июня будет проведен первый учебно-тренировочный сбор. Сюда подъедут игроки, имеющие контракт с клубом, потенциальные новички и те футболисты, с которыми принято решение продолжать сотрудничество.

«Затем по приглашению ФК «Тэджон Ситизенс» мы отправимся в Южную Корею, где сыграем товарищеский матч с этим клубом в одноименном городе, на арене, построенной специально к чемпионату мира 2002 года. Тут же в Южной Корее продолжим работу в рамках второго учебно-тренировочного сбора», - сказал топ-менеджер «Луча».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия"