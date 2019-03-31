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Футбол: "Луч" в Тамбове подвело глупое удаление

31 Марта 2019, 11:35 | Владивосток

Команда из Владивостока дала бой лидеру

ОЛИМП-Первенство ФНЛ. 30 марта. Тамбов. Стадион СТЦ «Тамбов», 1,5 тыс. зрителей. «Тамбов» (Тамбов) – «Луч» (Владивосток) - 2:1 (0:0). Голы: Мамтов (75), Мурнин (85) – Гордиенко (48).

«Тамбов»: Шелия, Шляков (Чернышов, 70), Овсиенко, Чистяков, Альшин (Бенито, 46), Чуперка (Мурнин, 83), Кашчелан, Килин, Обухов, Аппаев (Галиулин, 88), Мамтов.

«Луч»: Котляров, Царикаев (Насадюк, 34), Степанец, Замалиев, Павленко, Машнев, Калугин, Дзахов, Пономаренко, Хлебородов (Постухов, 68), Гордиенко (Кротов, 81).

«Луч» с 66-ой минуты играл в меньшинстве – с поля за вторую желтую карточку был удален ПАВЛЕНКО.

Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:

- Хотелось бы поздравить «Тамбов» с победой. Она хоть и не убедительная, но победа. Перед командой стоит задача выйти в премьер-лигу, а у нас немножко другие задачи. Сегодняшней командной игрой я доволен. Смогли хороший гол забить, могли еще забить. Если смотреть объективно, то до нашего удаления опасных моментов у наших ворот не было. Глупая ошибка с удалением все испортила.

Мурат ИСКАКОВ, главный тренер ФК «Тамбов»:

- Наверное, мы ошиблись с подготовкой к этому матчу. Ребята выглядели немного уставшими. Особенно в первом тайме. Мы предупреждали ребят, о ценности гола, как пропущенного, так и забитого. Пропускаем, но отыгрываемся. Очень благодарен ребятам, что «вытащили» такой матч.

Следующую игру «Луч» проведет 7 апреля на своем поле против столичной команды «Чертаново». Начало матча в 15 часов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФК «Тамбов»

Автор:
Теги: Русте Хузин  футбол  ФНЛ  "Луч" 



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