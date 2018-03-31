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"Луч-Энергия" не справился с "Балтикой"
Команда из Владивостока второй матч подряд теряет очки
Первенство России по футболу. 31 марта. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Балтика» (Калининград) 0:0
«Луч-Энергия» (Владивосток): Абакумов, Таказов, Цуканов, Больевич, Тихий, Павленко (Мязин, 67), Машнев, Пономаренко (Фомин, 46), Гелоян (Макарчук, 83), Бажев (Гордиенко, 52), Хлебородов.
«Балтика»: Помазан, Тишкин, Шахов, Логашов, Каленкович, Свежов, Торбинский, Григорьев (Шевчук, 86), Шешуков, Касьян (Кобялко, 22, Магаль, 62), Себаи.
Главный тренер «Луча» Александр ГРИГОРЯН после матча отметил, что доволен результатом. «Балтика» сегодня мало чем уступает «Оренбургу», главный тренер подбирает игроков в соответствии со своими запросами. Очень приличная команда. Что касается сегодняшней игры, то инициатива переходила от одной команды к другой. Стоит сказать, что я понял, что на поле, какое сегодня у нас, играть в короткий пас не стоит», - сказал он.
Главный тренер «Балтики» Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО посетовал на ранее начало матча и плохое поле. «У меня такое впервые в карьере, чтобы начинать матч в 7 утра. Видимо поэтому мы проспали первые пятнадцать минут», - сказал он.
«Луч» не может обыграть калининградцев уже седьмой матч подряд, со встречи первого круга сезона-2014/15, когда наша команда победила на выезде. При этом «Балтика» во Владивостоке не проигрывает с 2010 года.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия»
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