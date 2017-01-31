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"Луч-Энергия" начнет подготовку к сезону со спаррингов с командами из Казахстана
Ближайший матч состоится 4 февраля против нынешней команды Дениса Колодина
В программе товарищеских матчей футбольного клуба «Луч-Энергия» на первом сборе в Турции любопытным будут противостояние с «Окжетпесом» из Кокшетау, идущим на пятом месте в премьер-лиге Казахстана. Матч назначен на 10 февраля.
Первую контрольную игру подопечные Константина ЕМЕЛЬЯНОВА проведут 4 февраля против дебютанта казахстанской Суперлиги - команды «Алтай» из города Семей (Семипалатинск). В составе этой команды выступает бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Денис КОЛОДИН.
7 февраля желто-синие померятся силами с косовским клубом «Ферроникели» (двукратным чемпионом Суперлиги Косово).
Второй учебно-тренировочный сбор «Луча-Энергии» также пройдет в Турции - с 16 февраля по 6 марта. Стартовую игру весенней части первенства ФНЛ команда из Владивостока проведет 8 марта в Красноярске против местного «Енисея».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия»
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