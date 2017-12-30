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"Спартак-Приморье" победил действующего чемпиона
И ушел на перерыв на втором месте
Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 29 декабря. Сургут. «Университет» (Сургут) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 74:91 (15:26, 22:15, 17:25, 20:25)
«Университет»: Протич – 17 очков, Лепоевич – 14, Карпеко – 11 (6 подборов), Аннаев – 10, Сыроватко – 9 (5 подборов), Соловьев – 8 (5 подборов).
«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 16 очков (7 подборов), Смыгин – 16 (8 подборов), Заряжко – 16 (4 подбора, 5 передач), Матеюнас – 14 (5 подборов, 3 передачи), Бутянковс – 13 (7 подборов, 1 блокшот), Савельев – 6 (2 подбора, 3 передачи).
Одержав победу над действующим чемпионом Суперлиги команда из Владивостока ушла на новогодний перерыв со второго места – впереди только ЦСКА-2, с которым приморцам предстоит провести два домашних матча на рождественские праздники.
8 очков в противостоянии о своей бывшей командой набрал центровой Даниил СОЛОВЬЕВ. У спартаковцев на площадку не выходил только Степан ГЕТМАНОВ, а молодой воспитанник клуба Максим БРАНИЦКИЙ набрал первые очки в чемпионате.
Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Итоговый счет не отражает в полной мере то, как складывалась игра. Весь матч соперник был рядом и постоянно нас догонял. Мы играли против очень сильной команды, «Университет-Югра» один из наших прямых конкурентов. Спасибо ребятам за настрой, за их желание, это сыграло ключевую роль, я считаю. Нам помогли трехочковые броски, которые у нас пошли во второй половине игры. Когда мы попали пару сложных бросков, стало легче. Хорошая победа, которая была важна после обидного поражения в Новосибирске, где мы проиграли на последних секундах. Поздравляю с наступающим Новым годом всех, кто за нас в этом году болел, и надеюсь во второй части чемпионата вы так же будете нас поддерживать. Сейчас нам ваша поддержка нужна как никогда. Желаю всем нам новых побед в новом году!
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК «Спартак-Приморье»
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