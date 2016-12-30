В "Спартаке-Приморье" сложился хороший микроклимат

Исполнительный директор СК «Спартак-Приморье» Иван Сыркин считает, что непопадание в призеры для баскетбольной команды будет считаться неудачей

Исполнительный директор спортивного клуба «Приморье» Иван СЫРКИН накануне Нового года подвел промежуточные итоги выступления баскетбольной команды:

- Оценку давать еще рано, но понятно, что команда боеспособная, и те игроки, которые пришли, ее только усилили. В команде хороший микроклимат, и это заслуга и ребят, и тренеров. Что касается результатов, то мы одна из двух команд, которой удалось обыграть лидера – «Новосибирск». Да и расстановка в верхней части турнирной таблице такова, что, не проиграй мы любой из матчей, находились бы сейчас на втором месте. Общий уровень Суперлиги не вырос, конкуренция за выход в плей-офф не возросла, а вот команд, претендующих на медали, стало гораздо больше. «Новосибирск», потерявший в межсезонье половину своих лидеров, занимает сейчас первое место, «Иркут», не игравший до этого в плей-офф, - на третьем месте, а действующие чемпион и серебряный призер «Сахалин» и «Темп-СУМЗ-УГМК», наоборот, располагаются на 5 и 10 местах соответственно, хотя и в этом сезоне не снимали с себя высоких задач.

- Федор КЛЮЧНИКОВ – самый результативный игрок первой половины чемпионата не только «Спартака-Приморье», но и всей Суперлиги. Насколько его травма серьезная, и известны ли сроки восстановления?

- У Ключникова диагностировано повреждение ахиллового сухожилия. Предварительные сроки восстановления – два-три месяца. Еще какое-то время уйдет на восстановление игровых кондиций. Очень надеемся, что Федор приступит к тренировкам в индивидуальном режиме через месяц и поможет нам в плей-офф, а сейчас ему показан покой.

- Как вы считаете, проигранный овертайм в матче с «Университетом-Югрой» и поражение в Самаре связано с тем, что в эти моменты Ключников не мог помочь команде?

- Я считаю, что у нас хорошо укомплектованная команда на всех позициях, и в составе есть, кому выйти на замену в ситуации, когда игрок из стартовой «пятерки» выбывает по какой-либо причине. Понятно, что вклад Федора был значительным, и заменить Ключникова очень тяжело.

- В связи с этим, ведет ли клуб поиск игрока на позицию второго «номера»?

- Такая задача стоит. Но надо понимать, что рынок свободных агентов ограничен, и мы ищем игрока не для ротации, а в стартовую «пятерку», а такие игроки очень хорошо себя «чувствуют» в Единой лиге ВТБ, и понятно, что мы не можем предложить им конкурентное предложение, даже с условием того, что здесь у них будет больше игровой практики. Возможно, в «Спартаке-Приморье» появится легионер, но это не совсем тот путь, по которому хочется идти, хоть и клубы Суперлиги могут заявить до двух иностранцев. Но это может стать единственной возможностью доукомплектовать состав.

- Какой-то особый настрой на первого в новом году соперника в команде есть?

- «Сахалин» - один из претендентов на медали, команда, обладающая лучшим ростером в Суперлиге, и это один из наших конкурентов в борьбе за медали. И не имеет значения, откуда команда, из Южно-Сахалинска, Новосибирска или Самары, перед «Спартаком-Приморье» изначально стоит задача побеждать. У соперника есть определенное психологическое преимущество – он одержал девять побед в девяти матчах, да и гостем «Сахалин» в полном смысле не будет, так как эта команда живет и тренируется во Владивостоке, многие игроки по несколько лет отыграли в составе «Спартака». Поэтому надеюсь, что наши ребята подойдут к игре с «Сахалином» с холодной головой, а вот болельщики, наоборот, окажут горячую поддержку команде на домашней площадке.

- Вы упомянули, что команда борется за медали. А есть ли конкретная задача на этот сезон?

- Команда комплектовалась под определенные задачи, и по прошествии первой половины «регулярки» могу сказать, что мы на правильном пути. Да, у нас были незапланированные поражения, в результате которых мы сейчас находимся на пятом месте, а не в первой тройке. Впереди еще половина чемпионата, а итоговые места будут распределены по результатам плей-офф. Скажу только, что непопадание в призеры для «Спартака-Приморье» будет считаться неудачей.

- «Спартак-Приморье» одержал шесть побед подряд перед тем, как оступиться в овертайме «Югре», команда поднималась до 3 места. Но начиналось для приморской команды не все так благополучно – в межсезонье на Кубок Сибири и Дальнего Востока ехали за медалями, а в итоге одержали в Новосибирске всего одну победу. Не было тогда упаднического настроения?

- На Кубке у нашей команды были первые матчи после сборов, в то же время остальные команды к турниру отыграли по 10 матчей. Конечно, мы рассчитывали на лучший результат, но в команде собраны профессионалы и хороший тренерский штаб. Все сделали правильные выводы.

- Что пожелаете нашим болельщикам в Новом году?

- Очень хочется, чтобы наша команда всегда радовала победами, особенно на домашней площадке. Все игроки отмечают, что у нас лучшая поддержка в Суперлиге, которая помогает в достижении результата. Ну и, конечно, желаю семейного тепла, любви и благополучия.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"