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"Адмирал" закончил год на мажорной ноте

30 Декабря 2016, 07:38 | Владивосток

Одержав первую в истории победу в Китае

29 декабря. КХЛ. Пекин, LeSports Center, 3,5 тыс. Зрителей. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Адмирал» (Владивосток) – 1:4 (1:2, 0:0, 1:2). 

Броски: 35 (8+5+22) – 26 (7+7+12).      

«Адмирал»: (4+2 к.ш.): Бобков; Бартулис – Земченок, Ткачев – Саюстов – Саболич (2); Курашов (2) – Волченков, Александров – Райт – Краснослободцев; Гавриленко – Ильин, Казаков – Макаренко – Жафяров; Блум, Горшков – Яковлев – Плотников, Сигарев.

У «Адмирала» заброшенными шайбами отметились Егор ЯКОВЛЕВ, Максим КАЗАКОВ, Джеймс РАЙТ и Роберт САБОЛИЧ, для которого это уже 14-я виктория в 44 сыгранных матчах.

Благодаря исторической победе в Пекине «Адмирал» будет встречать Новый год в ранге участника плей-офф, но сохранить заветную путевку будет очень непросто. В спину «морякам» дышат «Нефтехимик», одержавший выездную победу над «Витязем» 5:2, и «Сибирь», отстающая на четыре очка, но имеющая матч в запасе.

«Что касается игры, то мы оказались в непростой ситуации, куда сами себя загнали. Мы сами ее так заварили, поэтому только сами себя можем вытащить. Старались играть на результат. В первом периоде пытались сдержать соперника, сыграть на контратаках, что удалось, и мы забили нужные голы. В третьем периоде понравилось, как команда сражалась – именно как команда – один за всех, и все за одного», - приводит слова главного тренера ХК «Адмирал» Александра АНДРИЕВСКОГО пресс-служба клуба.

«Адмирал» возобновит сезон 6 января в Загребе против «Медвешчака».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК "Адмирал"

Автор:
Теги: хоккей  пекин  "Адмирал"  александр андриевский 



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