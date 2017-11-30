Один из лучших игроков "Луча-Энергия" отказался подписывать новый контракт с клубом

Во Владивостоке Антон Килин был одним из самых высокооплачиваемых игроков

Один из лучших игроков футбольного клуба «Луч-Энергия» Антон КИЛИН по окончании контракта покидает Владивосток. По данным газеты «Золотой Рог», 27-летний полузащитник переходит в клуб «Тамбов», главным тренером которого работает Андрей ТАЛАЛАЕВ. Интересно, что Килин в «Луче» был одним из самых высокооплачиваемых игроков с контрактом в районе 400 тыс. рублей в месяц.

«Вопрос для нас сложный и болезненный, но в тоже время понятный. У Антона закончился контракт с нашим клубом, новый он по разным причинам не подписал (предложение от нашего клуба у него на руках), а предпочел предложение команды, которая будет бороться за выход в премьер-лигу. Заменить его, как одного из лидеров команды, будет сложно, но будем искать варианты в такой непростой ситуации», - прокомментировал исполнительный директор ФК «Луч-Энергия» Евгений СТРИЖИЧЕНКО.

Осеннюю часть первенства ФНЛ «Тамбов» завершил на четвертом месте. «Мы не можем соревноваться в финансовых условиях с клубами, которые идут на самом верху. Мы не можем пригласить игроков, которые абсолютно точно дали бы нам разницу в классе. Но мы сейчас просмотрели всю вторую лигу, выбрали трех футболистов, с которыми, я надеюсь, будут подписаны контракты. Это лучшие футболисты, которые входят в сборную ПФЛ. И надеюсь, что все-таки будут приобретены три игрока, опять же не из премьер-лиги, но с такими качествами, которых не хватает в нашей команде», - сказал Андрей Талалаев.

Антон Килин родился в Ижевске. Карьеру начал в клубе «Крылья Советов-СОК». Отыграв там сезон, вместе со всем составом перешел в «Тольятти». В 2011 году перешел в «Челябинск», в 2013 году стал игроком «Уфы». Сезон 2015/16 провел в аренде в «КАМАЗе». В июне 2016 года подписал контракт с клубом «Луч-Энергия».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»