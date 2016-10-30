"Спартак-Приморье" одержал первую победу на выезде

Под трехочковыми Ключникова пал «Новосибирск»

30 октября. Суперлига - Первый дивизион. Новосибирск, СК «Север». «Новосибирск» (Новосибирск) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 73:81 (16:27, 21:19, 13:13, 23:22).

«Новосибирск»: Токарев - 21 очко, Лавников – 18, Курцевич – 12, Двалишвили - 9.

«Спартак-Приморье»: Ключников - 29 очков (7 подборов, 3 передачи), Ганькевич - 18, Кривошеев - 11 (11 подборов), Черныш (8)

Игру, по большому счету, сделали Федор КЛЮЧНИКОВ и Максим КРИВОШЕЕВ. Первый хорошо стрелял, второй - забивал и подбирал. Приморцы нанесли первое поражение «Новосибирску» в сезоне, после чего в турнире не осталось беспроигрышных команд.

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет 7 ноября на домашней арене против «Урала».

Газета «Золотой Рог», Владивосток