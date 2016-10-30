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"Луч-Энергия" 11 лет не может выиграть в Новосибирске
Матч с «Сибирью» завершился нулевой ничьей
30 октября. Первенство ФНЛ. Новосибирск, РФЦ «Заря». «Сибирь» (Новосибирск) - «Луч-Энергия» (Владивосток) – 0:0 (0:0).
«Сибирь»: Цыган, Макаренко, Мищенко, Качан, Магаль (Гладышев, 46), Кушнирук (Выходил, 67), Овсепян (Коржунов, 54), Андреев, Глушков, Азаров (Рухаиа, 46), Вотинов.
«Луч-Энергия»: Гаврилов, Попов, Кашкавал, Грицаенко, Коломыц, Пискунов, Гриднев (Насадюк, 63), Машнев, Ребко (Пономаренко, 80), Столбовой (Килин, 90+1), Михалев (Носов, 56).
«Луч-Энергия» не может победить в Новосибирске уже 11 лет – с 2005 года. Не удалось и на этот раз. Матч проходил на искусственном поле, что внесло свои коррективы. Чуть ближе к успеху были ближе хозяева, но выездная модель «Луча» вновь оказалась успешной. В конце матча хозяева перешли на примитивные навесы и забросы и тактика едва не принесла успех - уже в компенсированное время Глушков едва не поразил ворота приморцев.
Отметим, что впервые после долгого перерыва игрой желто-синих руководил Сергей ПЕРЕДНЯ, у которого на днях истекает однолетний контракт с клубом.
«СКА-Хабаровск» в Хабаровске обыграл «Тосно» 1:0. Уже в компенсированное время отличился бывший игрок «Луча» Адлан КАЦАЕВ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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