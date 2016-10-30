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"Луч-Энергия" 11 лет не может выиграть в этом городе
Матч с «Сибирью» завершился нулевой ничьей, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
30 октября. Первенство ФНЛ. Новосибирск, РФЦ «Заря». «Сибирь» (Новосибирск) - «Луч-Энергия» (Владивосток) – 0:0 (0:0).
«Сибирь»: Цыган, Макаренко, Мищенко, Качан, Магаль (Гладышев, 46), Кушнирук (Выходил, 67), Овсепян (Коржунов, 54), Андреев, Глушков, Азаров (Рухаиа, 46), Вотинов.
«Луч-Энергия»: Гаврилов, Попов, Кашкавал, Грицаенко, Коломыц, Пискунов, Гриднев (Насадюк, 63), Машнев, Ребко (Пономаренко, 80), Столбовой (Килин, 90+1), Михалев (Носов, 56).
«Луч-Энергия» не может победить в Новосибирске уже 11 лет – с 2005 года. Не удалось и на этот раз. Матч проходил на искусственном поле, что внесло свои коррективы. Чуть ближе к успеху были ближе хозяева, но выездная модель «Луча» вновь оказалась успешной. В конце матча хозяева перешли на примитивные навесы и забросы и тактика едва не принесла успех - уже в компенсированное время Глушков едва не поразил ворота приморцев.
Отметим, что впервые после долгого перерыва игрой желто-синих руководил Сергей ПЕРЕДНЯ, у которого на днях истекает однолетний контракт с клубом.
Сергей КИРСАНОВ, и.о. главного тренера ФК «Сибирь»:
- Мы ожидали, что будет тяжелая игра, потому что «Луч-Энергия» - мощная высокорослая команда, проповедующая силовой футбол. На нас сказалась кубковая игра в Красноярске, где было потрачено много эмоций. Матч там продлился два часа, и нам элементарно не хватило времени на восстановление. Это было видно по молодым ребятам, которые, как правило, быстрее восстанавливаются, а сегодня ребята постарше за счет своего опыта выглядели даже свежее. Результат, учитывая турнирную ситуацию, не совсем удовлетворительный. Ребята старались, били, проявили характер, все хотели выиграть, но не хватило физических сил.
Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, и.о. главного тренера ФК «Луч-Энергия»:
- Первый тайм прошел практически без моментов. Второй тайм тоже начали строго, нанесли три хороших удара в створ ворот соперника. Могли забить, если бы мяч удачнее лёг в угол. Но в концовке уже у «Сибири» стали возникать опаснейшие моменты, но хорошо на последнем рубеже сыграл ГАВРИЛОВ. Матч завершился логичным исходом - 0:0. Для нас этот результат позитивный, потому что «Сибирь» дома играет агрессивно, обыграла «Волгарь», вышла в 1/4 финала Кубка. В команде креативные футболисты, много быстрых ребят, которые хорошо играют на мяче. Нашей задачей было сыграть строго в обороне. К сожалению, не забили.
«СКА-Хабаровск» в Хабаровске обыграл «Тосно» 1:0. Уже в компенсированное время отличился бывший игрок «Луча» Адлан КАЦАЕВ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ФК "Сибирь"
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