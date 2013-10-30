Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Главный тренер владивостокского ФК "Луч-Энергия": "У нас настроение всегда хреновое"
Главный тренер "Луча-Энергия", обыгравшего во Владивостоке в матче на Кубок России казанский "Рубин" 4:2, на послематчевой пресс-конференции был как всегда откровенен и поделился секретами успеха желто-синих.
Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер ФК "Рубин":
- Думаю, что "Луч" сегодня заслужил победу. Играл достаточно собранно, самоотверженно. Хорошо при стандартных положениях. Закономерная победа.
- Вы не взяли с собой группу игроков основного состава. Хотели выиграть малой кровью?
- Нет, нет. Ни в коем случае. Если бы мы несерьезно отнеслись к Кубку, мы бы дубль прислали. Мы привезли тех, кто не имел игровой практики. Дали им возможность сыграть. Нужно понимать, что "Луч" заслужил победу.
- Второй тайм ваша команда провела очень сильно, просто прижала хозяев. Немножко отспались?
- Это не отговорки. Просто группа игроков сыграла намного ниже своих возможностей, чего мы от них просто не ожидали.
Александр ГРИГОРЯН, главный тренер ФК "Луч-Энергия":
- Для нас очень важен был этот матч. Тем более что соперник привез достаточно серьезный состав. В таких матчах игроки приобретают уверенность, а команда, выигрывая такие матчи, растет. Я умышленно сделал ставку на этот матч. У нас есть группа игроков, которая несет большую нагрузку на себе. Я им сказал: самое главное – выложиться в этом матче. И я дам вам возможность передохнуть. То есть, в Уфу (на ближайший матч первенства ФНЛ – Прим. авт.) они не полетят. Но пусть "Уфа" не радуется и не потирает ладошки. Наших резервных игроков тоже еще надо суметь обыграть.
Посмотрите, как некоторые команды ФНЛ лихорадит. "Шинник" добился много ярких, красивых побед с крупным счетом. Но также несколько матчей с крупным счетом и проиграл. Также обстоит дело и у "Сибири", и так далее. Мы просто такие "качели" не позволяем. Не позволяем себе упасть ниже определенного уровня. Для нас это очень важно. Мы не хотим быть командой настроения. У нас настроение всегда хреновое. Мы себя чувствуем всегда ужасно, поэтому играем ровно. На максимуме своих возможностей.
- На предыдущей пресс-конференции Вы сказали, что на кубковую игру команду будет настраивать Дмитрий КУДРЯШОВ. Удалось?
- Да, он сегодня принял участие в настрое, надо будет сказать, чтобы ему хотя бы 50% премиальных выписали. Конкретно, в чем заключалась его миссия, я думаю, пусть останется тайной. Потому как передовыми методами настроя я не намерен делиться.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото ФК "Луч-Энергия".
Новости тематики
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
- "Приморочка" вновь стала серебряной
- "Луч-Энергия" оказался на краю пропасти
- На центральной площади Владивостока стоят шесть килограммов чистого золота
- "Спартак-Приморье" продолжает борьбу за выход в финал Суперлиги
- "Адмирал" узнал схему сезона
- Стал известен новый главный тренер "Адмирала"
Новости раздела
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- Ким планирует выступать за "Луч"
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
- "Приморочка" вновь стала серебряной
- "Спартак-Приморье" рвется к чемпионству
- "Луч-Энергия" оказался на краю пропасти
- На центральной площади Владивостока стоят шесть килограммов чистого золота
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей