Главный тренер владивостокского ФК "Луч-Энергия": "У нас настроение всегда хреновое"

Главный тренер "Луча-Энергия", обыгравшего во Владивостоке в матче на Кубок России казанский "Рубин" 4:2, на послематчевой пресс-конференции был как всегда откровенен и поделился секретами успеха желто-синих.

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер ФК "Рубин":

- Думаю, что "Луч" сегодня заслужил победу. Играл достаточно собранно, самоотверженно. Хорошо при стандартных положениях. Закономерная победа.

- Вы не взяли с собой группу игроков основного состава. Хотели выиграть малой кровью?

- Нет, нет. Ни в коем случае. Если бы мы несерьезно отнеслись к Кубку, мы бы дубль прислали. Мы привезли тех, кто не имел игровой практики. Дали им возможность сыграть. Нужно понимать, что "Луч" заслужил победу.

- Второй тайм ваша команда провела очень сильно, просто прижала хозяев. Немножко отспались?

- Это не отговорки. Просто группа игроков сыграла намного ниже своих возможностей, чего мы от них просто не ожидали.

Александр ГРИГОРЯН, главный тренер ФК "Луч-Энергия":

- Для нас очень важен был этот матч. Тем более что соперник привез достаточно серьезный состав. В таких матчах игроки приобретают уверенность, а команда, выигрывая такие матчи, растет. Я умышленно сделал ставку на этот матч. У нас есть группа игроков, которая несет большую нагрузку на себе. Я им сказал: самое главное – выложиться в этом матче. И я дам вам возможность передохнуть. То есть, в Уфу (на ближайший матч первенства ФНЛ – Прим. авт.) они не полетят. Но пусть "Уфа" не радуется и не потирает ладошки. Наших резервных игроков тоже еще надо суметь обыграть.

Посмотрите, как некоторые команды ФНЛ лихорадит. "Шинник" добился много ярких, красивых побед с крупным счетом. Но также несколько матчей с крупным счетом и проиграл. Также обстоит дело и у "Сибири", и так далее. Мы просто такие "качели" не позволяем. Не позволяем себе упасть ниже определенного уровня. Для нас это очень важно. Мы не хотим быть командой настроения. У нас настроение всегда хреновое. Мы себя чувствуем всегда ужасно, поэтому играем ровно. На максимуме своих возможностей.

- На предыдущей пресс-конференции Вы сказали, что на кубковую игру команду будет настраивать Дмитрий КУДРЯШОВ. Удалось?

- Да, он сегодня принял участие в настрое, надо будет сказать, чтобы ему хотя бы 50% премиальных выписали. Конкретно, в чем заключалась его миссия, я думаю, пусть останется тайной. Потому как передовыми методами настроя я не намерен делиться.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия".