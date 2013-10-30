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ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" во Владивостоке обыграл казанский "Рубин" 4:2

30 Октября 2013, 19:09 | Владивосток

В 1/8 финала Кубка России приморская команда сыграет с хабаровским "СКА-Энергия", обыгравшем "Волгу" 2:0.

У хозяев отличились Денис ДОРОЖКИН (3-я, 55-я минуты), Вячеслав КРЕНДЕЛЕВ (35) и Павел МОГИЛЕВСКИЙ (46).

"Луч-Энергия": ДОВБНЯ, Кренделев, ПОНОМАРЕНКО, КОРЯН (Михалев), Могилевский, КАЦАЕВ (Романенко), ДЖИОЕВ, СЕМОЧКО, Дорожкин (Клопков), РОМАНОВИЧ, ГРИДНЕВ.

"Рубин" попробовал сыграть против "Луча" в три защитника, но это пошло только на пользу приморцам, у которых в этом матче "залетало" практически все. Одними из главных творцов победы стали голкипер желто-синих Довбня, несколько раз выручавший команду, и моторный Вячеслав Кренделев.

Олег Клименко. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: луч-энергия  спорт  футбол 



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Комментарии

  • Псевдоним20:38, 30.10.2013#

    Пофигу

  • Лялька20:48, 30.10.2013#

    Ну, да. . . крутой матч: одна дворовая команда выигрывает у другой дворовой команды. Насмешили. )))

  • Хасидыч23:44, 30.10.2013#

    ТП!!! хороший матч был

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