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ФУТБОЛ: "Рубин" привез на кубковый матч во Владивосток практически основной состав

30 Октября 2013, 09:18 | Владивосток

Казанская команда прилетела в наш город рано утром (около 6.30) чартерным рейсом и сразу отправилась досыпать в отель "Версаль".

Напомним, что сегодня в матче 1/16 финала Кубка России "Луч-Энергия" примет одну из топовых команд премьер-лиги "Рубин". Начало матча в 18.30 (11.30 по московскому времени).

Соперники встречались  между собой 6 раз, пока статистика на стороне казанской команды: "Рубин" выиграл 3 матча, одна встреча завершилась вничью, дважды успех праздновала наша команда.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем матча "СКА-Энергия" (Хабаровск) - "Волга" (Нижний Новгород).

Тренерский штаб казанцев дал отдохнуть нескольким игрокам основного состава, включая вратаря Сергея РЫЖИКОВА.

Ожидается, что во Владивостоке выступят молодые ДЖАЛИЛОВ, АЗМУН, БЕРЕЗИН, футболисты из дубля и, возможно, не всегда проходящие в основу КУЛИК, КИСЛЯК, ШАРОНОВ И КВИРКВЕЛИЯ.

Интересно, что казанцы решили обойтись без тренировки на поле стадиона "Динамо", находящемся в очень даже неплохом состоянии для этого времени года

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ФК "Рубин".

Автор: Олег Клименко
Теги: футбол  спорт  луч-энергия 



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