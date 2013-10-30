Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ФУТБОЛ: "Рубин" привез на кубковый матч во Владивосток практически основной состав
Казанская команда прилетела в наш город рано утром (около 6.30) чартерным рейсом и сразу отправилась досыпать в отель "Версаль".
Напомним, что сегодня в матче 1/16 финала Кубка России "Луч-Энергия" примет одну из топовых команд премьер-лиги "Рубин". Начало матча в 18.30 (11.30 по московскому времени).
Соперники встречались между собой 6 раз, пока статистика на стороне казанской команды: "Рубин" выиграл 3 матча, одна встреча завершилась вничью, дважды успех праздновала наша команда.
Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем матча "СКА-Энергия" (Хабаровск) - "Волга" (Нижний Новгород).
Тренерский штаб казанцев дал отдохнуть нескольким игрокам основного состава, включая вратаря Сергея РЫЖИКОВА.
Ожидается, что во Владивостоке выступят молодые ДЖАЛИЛОВ, АЗМУН, БЕРЕЗИН, футболисты из дубля и, возможно, не всегда проходящие в основу КУЛИК, КИСЛЯК, ШАРОНОВ И КВИРКВЕЛИЯ.
Интересно, что казанцы решили обойтись без тренировки на поле стадиона "Динамо", находящемся в очень даже неплохом состоянии для этого времени года
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото ФК "Рубин".
Новости тематики
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
- "Приморочка" вновь стала серебряной
- "Луч-Энергия" оказался на краю пропасти
- На центральной площади Владивостока стоят шесть килограммов чистого золота
- "Спартак-Приморье" продолжает борьбу за выход в финал Суперлиги
- "Адмирал" узнал схему сезона
- Стал известен новый главный тренер "Адмирала"
- Бывший главный тренер отправил "Луч" в зону вылета
Новости раздела
- Ким планирует выступать за "Луч"
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
- "Приморочка" вновь стала серебряной
- "Спартак-Приморье" рвется к чемпионству
- "Луч-Энергия" оказался на краю пропасти
- На центральной площади Владивостока стоят шесть килограммов чистого золота
- "Спартак-Приморье" продолжает борьбу за выход в финал Суперлиги
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"