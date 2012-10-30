www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.1 р. 100 JPY: 55.93 р.
EUR: 72.85 р. 10 CNY: 93.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Знай наших!
Распечатать

Владивостокский ФК "Луч-Энергия" ушел на перерыв лидером

30 Октября 2012, 18:02 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября, ZRPRESS. "Луч-Энергия" в последнем в этом году официальном матче обыграл на своем поле иркутский "Байкал" 3:1 и на одно очко опередил "Читу", оступившуюся в Южно-Сахалинске.

Главным героем отчетной игры стал нападающий желто-синих Иван СТОЛБОВОЙ, оформивший первый хет-трик в карьере.

III круг первенства России в зоне "Восток" стартует 22 апреля 2013 года. И сразу же с принципиального матча двух лидеров в Чите. Напомним, что в стартовой матче турнира "Луч-Энергия" обыграл "Читу" на выезде, но уступил 2:3 в домашнем матче. По большому счету, именно апрельский поединок сможет дать ответ, насколько весомы претензии сибиряков и приморцев на повышение в классе.

Есть мнение, что амбиции "Читы", не имеют под собой финансовой почвы, поэтому сибиряки сделают все, чтобы осложнить жизнь "Луч-Энергия", который ставит задачу возвращения в ФНЛ. Но ближе к финишу турнира "Чита" должна "сдуться" и пропустить приморцев. Есть еще вариант, при котором "Чита" может занять первое место в зоне "Восток", но откажется от повышения в классе. В этом случае вакантная позиция может стать предметом торга со стороны клубов, не выходящих в ФНЛ напрямую, и совсем не факт, что "Лу-Энергия" в этом случае будет в приоритете. В любом случае, все рассудит игра, а она у желто-синих во II круге появлялась лишь проблесками.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

Автор: Олег Клименко
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru