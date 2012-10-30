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Владивостокский ФК "Луч-Энергия" ушел на перерыв лидером
ВЛАДИВОСТОК, 30 октября, ZRPRESS. "Луч-Энергия" в последнем в этом году официальном матче обыграл на своем поле иркутский "Байкал" 3:1 и на одно очко опередил "Читу", оступившуюся в Южно-Сахалинске.
Главным героем отчетной игры стал нападающий желто-синих Иван СТОЛБОВОЙ, оформивший первый хет-трик в карьере.
III круг первенства России в зоне "Восток" стартует 22 апреля 2013 года. И сразу же с принципиального матча двух лидеров в Чите. Напомним, что в стартовой матче турнира "Луч-Энергия" обыграл "Читу" на выезде, но уступил 2:3 в домашнем матче. По большому счету, именно апрельский поединок сможет дать ответ, насколько весомы претензии сибиряков и приморцев на повышение в классе.
Есть мнение, что амбиции "Читы", не имеют под собой финансовой почвы, поэтому сибиряки сделают все, чтобы осложнить жизнь "Луч-Энергия", который ставит задачу возвращения в ФНЛ. Но ближе к финишу турнира "Чита" должна "сдуться" и пропустить приморцев. Есть еще вариант, при котором "Чита" может занять первое место в зоне "Восток", но откажется от повышения в классе. В этом случае вакантная позиция может стать предметом торга со стороны клубов, не выходящих в ФНЛ напрямую, и совсем не факт, что "Лу-Энергия" в этом случае будет в приоритете. В любом случае, все рассудит игра, а она у желто-синих во II круге появлялась лишь проблесками.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".
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