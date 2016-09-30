"Адмирал" никак не может (или не хочет) выиграть

Главный тренер приморской команды считает, что ряд игроков является «балластом»

29 сентября. Череповец. «Северсталь» (Череповец) - «Адмирал» (Владивосток) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

1:0 – Кагарлицкий (Чернов, Полак) – 12:21.

1:1 – Мамин (Александров) – 21:55.

2:1 – Полак (Кагарлицкий, Чернов) – 29:02.

Вратари: Коварж – Серебряков.

Броски: 23 (13-9-1) – 21 (6-8-7).

Вбрасывания: 34 (8-15-11) – 21 (7-6-8).

Штраф: 22 (16-0-6) – 8 (2-2-4). «Адмирал»: Бобков; Блум (2) – Бартулис, Ткачев – Саюстов – Саболич; Волченков (2) – Земчtнок, Акесон – Райт – Горшков; Гавриленко – Конев, Барбашев – Фисенко – Александров; Курашов; Макаренко – Яковлев – Воронин, Мамин.

Для «Адмирала» это третье поражение подряд, ранее «моряки» уступил на выезде ЦСКА и СКА (по буллитам). Наставник «Адмирала» Александр АНДРИЕВСКИЙ после матча в Череповце заявил, что ряд игроков является «балластом».

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Мы сыграли сегодня плохой матч. С чем это связано – будем разбираться. К сожалению, так скажем, на нашем корабле сегодня были левые «пассажиры». Не все, но были. Отсюда и такой результат.

Хабаровский «Амур» в Москве одержал победу по буллитам 2:1 над ЦСКА.

После этого матча «Адмирал» занимает 12-е место в Восточной конференции, имея 15 очков в активе после 14 игр. «Амур» идет на 7-ом месте с 20 очками.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Северсталь».