www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.16 р. 100 JPY: 62.24 р.
EUR: 70.88 р. 10 CNY: 94.7 р.
Индексы ( )

1996,12 | +0,78%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"Адмирал" никак не может (или не хочет) выиграть

30 Сентября 2016, 09:15 | Владивосток

Главный тренер приморской команды считает, что ряд игроков является «балластом»

29 сентября. Череповец. «Северсталь» (Череповец) - «Адмирал» (Владивосток) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

1:0 – Кагарлицкий (Чернов, Полак) – 12:21.

1:1 – Мамин (Александров) – 21:55.

2:1 – Полак (Кагарлицкий, Чернов) – 29:02.

Вратари: Коварж – Серебряков.

Броски: 23 (13-9-1) – 21 (6-8-7).

Вбрасывания: 34 (8-15-11) – 21 (7-6-8).

Штраф: 22 (16-0-6) – 8 (2-2-4). «Адмирал»: Бобков; Блум (2) – Бартулис, Ткачев – Саюстов – Саболич; Волченков (2) – Земчtнок, Акесон – Райт – Горшков; Гавриленко – Конев, Барбашев – Фисенко – Александров; Курашов; Макаренко – Яковлев – Воронин, Мамин.

Для «Адмирала» это третье поражение подряд, ранее «моряки» уступил на выезде ЦСКА и СКА (по буллитам). Наставник «Адмирала» Александр АНДРИЕВСКИЙ после матча в Череповце заявил, что ряд игроков является «балластом».

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Мы сыграли сегодня плохой матч. С чем это связано – будем разбираться. К сожалению, так скажем, на нашем корабле сегодня были левые «пассажиры». Не все, но были. Отсюда и такой результат.

Хабаровский «Амур» в Москве одержал победу по буллитам 2:1 над ЦСКА.

После этого матча «Адмирал» занимает 12-е место в Восточной конференции, имея 15 очков в активе после 14 игр. «Амур» идет на 7-ом месте с 20 очками.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Северсталь».




 

 

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: хоккей  александр андриевский  "Адмирал" 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru