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"Адмирал" никак не может (или не хочет) выиграть
Главный тренер приморской команды считает, что ряд игроков является «балластом»
29 сентября. Череповец. «Северсталь» (Череповец) - «Адмирал» (Владивосток) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
1:0 – Кагарлицкий (Чернов, Полак) – 12:21.
1:1 – Мамин (Александров) – 21:55.
2:1 – Полак (Кагарлицкий, Чернов) – 29:02.
Вратари: Коварж – Серебряков.
Броски: 23 (13-9-1) – 21 (6-8-7).
Вбрасывания: 34 (8-15-11) – 21 (7-6-8).
Штраф: 22 (16-0-6) – 8 (2-2-4). «Адмирал»: Бобков; Блум (2) – Бартулис, Ткачев – Саюстов – Саболич; Волченков (2) – Земчtнок, Акесон – Райт – Горшков; Гавриленко – Конев, Барбашев – Фисенко – Александров; Курашов; Макаренко – Яковлев – Воронин, Мамин.
Для «Адмирала» это третье поражение подряд, ранее «моряки» уступил на выезде ЦСКА и СКА (по буллитам). Наставник «Адмирала» Александр АНДРИЕВСКИЙ после матча в Череповце заявил, что ряд игроков является «балластом».
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Мы сыграли сегодня плохой матч. С чем это связано – будем разбираться. К сожалению, так скажем, на нашем корабле сегодня были левые «пассажиры». Не все, но были. Отсюда и такой результат.
Хабаровский «Амур» в Москве одержал победу по буллитам 2:1 над ЦСКА.
После этого матча «Адмирал» занимает 12-е место в Восточной конференции, имея 15 очков в активе после 14 игр. «Амур» идет на 7-ом месте с 20 очками.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Северсталь».
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