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Хоккей: "Адмирал" продолжает штамповать домашние победы
Второй год подряд во Владивостоке капитулировало "Торпедо"
30 сентября. Владивосток. "Фетисов Арена". "Адмирал" (Владивосток) - "Торпедо" (Нижний Новгород) 4:1 (0:1, 1:0, 3:0).
0:1 – Вольски (Салминен, Иммонен) – 04:38.
1:1 – Бергфорс (Коларж) – 35:40.
2:1 – Бергфорс – 42:58.
3:1 – Земченок (Горшков) – 46:37.
4:1 – Лисин (Горошанский) – 59:30 (6x5).
Вратари: Проскуряков – Касутин, Яхин.
Броски: 27 (8-12-7) – 26 (8-7-11).
Вбрасывания: 26 (8-8-10) – 44 (12-15-17).
Штраф: 6 (2-4-0) – 10 (6-2-2).
Нижегородцы, годом ранее уступившие на "Фетисов Арене" 0:5, в первом периоде выглядели куда предпочтительнее хозяев, в очередной раз вернувшихся с выезда с нулевым багажом очков. Правда, гол забитый Войтеком ВОЛЬСКИ, стал скорее результатом недоразумения у ворот "моряков". Казалось, солидно смотревшиеся гости будут вести игру на протяжении всего матча, но "Адмирал" в лучших традициях прошлого сезона прорвало во второй половине встречи. После того как Никлас БЕРГФОРС сравнял счет, "моряки" поймали излюбленную игру на контратаках и в течение четырех минут фактически решили исход встречи в свою пользу. Выручив своего главного тренера, перед которым вроде бы как стоит задача взять минимум шесть очков в трех домашних играх. Половина дела сделана, на очереди "Северсталь", обыгравшая в Хабаровске "Амур" 5:4.
"Хочу сказать хорошие слова в адрес своих ребят. Под такой нагрузкой, которая легла на нас - перелет, девять часов разницы во времени, плюс у нас не было никакого отдыха между играми, и противостоял нам сегодня качественный соперник - они проявили характер. Сегодня была победа характера. Снимаю шляпу перед всей командой. Мы хотели победить для болельщиков, и нам это удалось. После первого периода, когда нам чуть-чуть не хватало движения, когда соперник был лучше, мы сумели вернуться в игру. Затем проявили характер и довели матч до победы. Вопреки рикошетам, эту победу мы заслужили. Еще раз – большое спасибо ребятам!", - приводит слова главного тренера ХК "Адмирал" Душана ГРЕГОРА официальный сайт клуба.
Наставник "моряков" отмечает, что с удовольствием взял бы еще двух защитников.
"ОСИПОВ отсутствовал, да, он заболел, но я уже говорил ранее, нужно биться, нужно работать с тем составом, который есть. В этом кроется причина не самой удачной игры в первом периоде. У нас не было должного сотрудничества между обороной и атакой, не было качественных передач, первого паса. Не буду говорить про молодых игроков, потому что если хоккеисту 22-23 года, то он должен играть. Это уже не Высшая лига, это КХЛ – с этим надо справиться. Здесь вопрос стоит – будешь ты играть, или не будешь", - сказал Грегор.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
Фото ХК "Адмирал".
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