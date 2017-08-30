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"Луч-Энергия" в Кубке России примет во Владивостоке "Анжи"
Матч состоится 20 или 21 сентября
Cоперником «Луча-Энергия» по 1/16 финала Кубка России по футболу станет махачкалинский «Анжи», главным тренером которого еще недавно был экс-наставник команды из Владивостока Александр ГРИГОРЯН.
На этой стадии розыгрыша в борьбу включаются клубы премьер-Лиги, которым предстоит играть в гостях. Поединки пройдут 20 и 21 сентября.
Хабаровский «СКА-Хабаровск» отправится в гости к команде своего бывшего тренера (опять же Александр Григорян!) - московскому «Арарату», выступающему во втором дивизионе. «Спартак» (Москва) проведет свой поединок в Краснодаре против «Кубани».
Напомним, что «Луч-Энергия» в 1/32 финала Кубка России с трудом одолел в Комсомольске-на-Амуре местную «Смену». Исход противостояния решился в серии послематчевых пенальти - 2:3 в пользу подопечных Константина ЕМЕЛЬЯНОВА.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия»
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