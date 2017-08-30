"Луч-Энергия" в Кубке России примет во Владивостоке "Анжи"

Матч состоится 20 или 21 сентября

Cоперником «Луча-Энергия» по 1/16 финала Кубка России по футболу станет махачкалинский «Анжи», главным тренером которого еще недавно был экс-наставник команды из Владивостока Александр ГРИГОРЯН.

На этой стадии розыгрыша в борьбу включаются клубы премьер-Лиги, которым предстоит играть в гостях. Поединки пройдут 20 и 21 сентября.

Хабаровский «СКА-Хабаровск» отправится в гости к команде своего бывшего тренера (опять же Александр Григорян!) - московскому «Арарату», выступающему во втором дивизионе. «Спартак» (Москва) проведет свой поединок в Краснодаре против «Кубани».

Напомним, что «Луч-Энергия» в 1/32 финала Кубка России с трудом одолел в Комсомольске-на-Амуре местную «Смену». Исход противостояния решился в серии послематчевых пенальти - 2:3 в пользу подопечных Константина ЕМЕЛЬЯНОВА.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»