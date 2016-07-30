"Лучу-Энергии" опять запретили регистрировать игроков

Клубу из Владивостока срочно нужен денежный спонсор

«Луч-Энергия» и «СКА-Хабаровск» попали в число 12 клубов, в отношении которых Российский футбольный союз (РФС) по итогам заседания комиссии по лицензированию наложил запрет на регистрацию новых игроков. Подобная процедура вводится в отношении клуба из Владивостока на протяжении нескольких последних лет. Отметим, что в Хабаровске в последнее время ситуация с финансированием стабилизировалась, однако закрывать долги соседи не спешат.

Заседание комиссии по лицензированию футбольных клубов состоялось в пятницу, и на нем были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением клубами РФПЛ и ФНЛ первого этапа процедуры финансового контроля.

В рамках процедуры оценке подлежали данные клубов по наличию или отсутствию просроченной задолженности по трансферам игроков, а также перед сотрудниками, внебюджетными фондами и налоговыми органами по состоянию на 30 июня 2016 года.

За наличие просроченной задолженности (перед сотрудниками, налоговыми органами и другими) по состоянию на 30 июня было принято решение ввести с 29 июля запрет на регистрацию игроков следующим футбольным клубам: «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Томь» (Томск), «Амкар» (Пермь), «Шинник» (Ярославль), «Тосно», «Динамо» (Москва), «Сокол» (Саратов), «Луч-Энергия» (Владивосток), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск), «Сибирь» (Новосибирск), «Кубань» (Краснодар) и «Мордовия» (Саранск).

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», перед началом нового сезона «Луч-Энергия» лишился финансирования от основного спонсора – ПАО «ДЭК». Найти замену энергетикам пока не удалось.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия"