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Владивостокский ФК «Луч-Энергия» продлил победную серию до четырех матчей
ВЛАДИВОСТОК, 27 июля, ZRPRESS. 27 июля «Луч-Энергия» продолжил победную серию, обыграв на своем поле «Смену» (Комсомольск-на-Амуре) 1:0. Победный мяч на 17-ой минуте после розыгрыша штрафного провел защитник желто-синих Илья ИЗОТОВ, автор первого гола в матче с «Читой».
Стартовый состав «Луча-Энергия»: ШОГЕНОВ, КАЗАНЦЕВ, Изотов, ТИХИЙ, КОЛЫЧЕВ, САГИРОВ, МАСКАЕВ, СУРОДИН, АДЖИНДЖАЛ, ПАВЛОВ, СТОЛБОВОЙ. На замену выходили МИХЕЕВ, КОРЯН, ДЗАХМИШЕВ и СКОБЛИКОВ. Стоит отметить отсутствие в заявке на матч Александра ТИХОНОВЕЦКОГО, игра которого в предыдущем матче с «Амуром-2010» вызвала неоднозначные оценки.
По ходу матча складывалось впечатление, что на поле команды одного уровня. Не совсем внятная игра «Луча-Энергия» стартовых играх вызвала слухи о возможных перестановка в штабе клуба. По сведениям «ЗР», во Владивосток может вернуться Олег ФЛЕГОНТОВ, у которого после ухода с должности спортивного директора Футбольной Национальной Лиги не все удачно сложилось в алма-атинском «Кайрате». Называют и еще одного возможного возвращенца – Александра ПОБЕГАЛОВА, чьим последним местом работы был «Урал». Побегалов возглавил «Луч-Энергия» в августе 2009 года, но следующий сезон встретил в качестве рулевого «Шинника».
Набрав 12 очков из 12-ти возможных подопечные Константина ЕМЕЛЬЯНОВА в гордом одиночестве возглавляют турнирную таблицу зоны «Восток». В Южно-Сахалинске местный «Сахалин» открыв счет упустил победу в противостоянии с «Амуром-2010» (Благовещенск) - 1:1. В активе «Амура-2010» 7 очков.
Ближайшую игру «Луч-Энергия» проведет 1 августа в Южно-Сахалинске в рамках 1/128 финала Кубка России. 5 августа наша команда играет в Новосибирске с местной «Сибирью-2».
P.S. На состоявшемся после матча заседании правления НП ФК "Луч-Энергия" было принято решение не продлевать с контракт с исполнительным директором ФК "Луч-Энергия" Андреем ДАНЮКОВЫМ, истекавшим 31 июля текущего года. С 1 августа клуб возглавит Анатолий БЕЗНЯК, занимавший должность исполнительного директора "Луча-Энергии" с 2004 по 2010 годы.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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