Владивостокцев приглашают на открытые турниры по сумо

В субботу, 2 июля, в спортивном комплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) пройдет открытый международный турнир по сумо и самбо среди женщин. В воскресенье, 3 июля, также в спортивном комплексе «Олимпиец» состоится открытый международный турнир по сумо среди мужчин. Соревнования приурочены к празднованию 156-летия Владивостока. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В турнирах примут участие иностранные команды из Японии и Республики Корея, а также российские команды из Москвы, Перми, Республики Тыва, Иркутской и Свердловской областей, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области и Приморского края. Владивосток будут представлять призёры чемпионатов ДВФО, России, Европы и мира.

Программа соревнований:

2 июля 2016 г.

- 10.00 - 13.30 - предварительные встречи во всех весовых категориях по самбо среди женщин, полуфинальные встречи;

- 14.00 –16.30 - предварительные встречи во всех весовых категориях по сумо среди женщин, полуфинальные встречи;

- 17.00 –17.30 - торжественное открытие соревнований;

- 17.30 – 19.00 - финальные встречи по самбо и сумо среди женщин, награждение.

3 июля 2016 г.

- 11.00 - 13.30 - начало соревнований по сумо среди мужчин, предварительные встречи во всех весовых категориях, полуфинальные встречи;

- 14.00 – 16.00 - финальные встречи, награждение.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.