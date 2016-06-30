www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Владивостокцев приглашают на открытые турниры по сумо

30 Июня 2016, 14:00 | Владивосток

В субботу, 2 июля, в спортивном комплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) пройдет открытый международный турнир по сумо и самбо среди женщин. В воскресенье, 3 июля, также в спортивном комплексе «Олимпиец» состоится открытый международный турнир по сумо среди мужчин. Соревнования приурочены к празднованию 156-летия Владивостока. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В турнирах примут участие иностранные команды из Японии и Республики Корея, а также российские команды из Москвы, Перми, Республики Тыва, Иркутской и Свердловской областей, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области и Приморского края. Владивосток будут представлять призёры чемпионатов ДВФО, России, Европы и мира.

Программа соревнований:

2 июля 2016 г.

- 10.00 - 13.30 - предварительные встречи во всех весовых категориях по самбо среди женщин, полуфинальные встречи;

- 14.00 –16.30 - предварительные встречи во всех весовых категориях по сумо среди женщин, полуфинальные встречи;

- 17.00 –17.30 - торжественное открытие соревнований;

- 17.30 – 19.00 - финальные встречи по самбо и сумо среди женщин, награждение.

3 июля 2016 г.

- 11.00 - 13.30 - начало соревнований по сумо среди мужчин, предварительные встречи во всех весовых категориях, полуфинальные встречи;

- 14.00 – 16.00 - финальные встречи, награждение.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: спорт  сумо  олимпиец  самбо 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru