Футбол: Дмитрий Кудряшов из "Луча-Энергия" перебирается в "Спартак-2"

В то же время в команде из Владивостока подрастает не менее одаренный игрок

Бывший полузащитник "Луча-Энергия" Дмитрий КУДРЯШОВ уже принял участие в контрольном матче "Спартака-2" и успел отдать голевую передачу. 31-летний хавбек может стать своеобразным "дядькой" при молодежи прославленного клуба. Кудряшов уже защищал цвета основного "Спартака" в 2002 году, сыграв 22 матча в премьер-лиге и забив 5 мячей. Сезон 2013-2014 Кудряшой начинал в "Торпедо", а завершил в "Луче-Энергия".

В свой второй приход во Владивосток Кудряшов начал за здравие, но на финише турнира подсел, как и большинство других высокооплачиваемых игроков.

"Глаза у наших лидеров потухли после матча с "Торпедо" ("Луч-Энергия" проиграл на выезде 1:2 – Прим. авт.). Поэтому концовка первенства получилась скомканной. На мой взгляд, в этой ситуации, тренер должен либо уйти сам, либо продолжить работу с новыми игроками, не разбалованными высокими контрактами. Я выбрал второй вариант", - сказал на встрече с болельщиками главный тренер "Луча-Энергия" Александр ГРИГОРЯН.

Наставник "Луча-Энергия" также отметил, что в настоящее время в системе клуба подрастает очень одаренный игрок. "Речь идет о Евгении БЕЛОНОГОВЕ, 1995 года рождения. Полузащитник очень высокой степени одаренности. Думаю, через годика два-три он будет одним из ведущих игроков "Луча-Энергия", - сказал Александр Григорян.

В настоящее время Евгений Белоногов вместе с Денисом СЕЛИЩЕВЫМ выступает за дубль "Луча-Энергия" в первенстве России по футболу среди команд третьего дивизиона зоны "Дальний Восток".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

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