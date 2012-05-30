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Во Владивостоке на площадку "Олимпийца" выйдут лучшие игроки приморского баскетбола
ВЛАДИВОСТОК, 30 мая, ZRPRESS. 31 мая во Владивостоке в спорткомплексе "Олимпиец" состоится уникальный баскетбольный матч с участием лучших игроков приморского "Спартака" разных лет, начиная с 1976 года. Соперниками этой команды станет сборная лучших игроков чемпионата Приморского края по баскетболу, которые в эти дни спорят за медали в своих категориях.
В составе сборной Приморского края, в частности, на паркет выйдут Эдуард САНДЛЕР (нынешний вице-президент БК "Спартак-Приморье"), Анатолий НИКИТИН ("Спартак, Владивосток), Сергей КРУЧИНИН (СК "Первомайское", Владивосток), Станислав ГЕРАСИМОВ, Оксана ДОРОШЕНКО (оба – ВГУЭС) Павел ПРИГОРОДОВ (филиал ДВФУ, Уссурийск), Алексей СЫСОЕВ (БК "Чугун", Владивосток), Дмитрий УЗИНСКИЙ ("Спартак-ВГУЭС, Владивосток), Дмитрий ШИЯН ("Баскетклаб, Владивосток), Даниил ПАВЛЕНКО, Максим КИРИЧКО (оба - "Богатырь", Владивосток), Артур АКИНЫШЕВ ("Полет", Арсеньев) и Софья КОРНИЕНКО ("Юность, Владивосток).
В составе "Спартака" на паркет выйдут следующие игроки: Сергей МЕДВЕДЕВ (защищал цвета владивостокского "Спартака" с 1974 по 1995 и с 1999 по 2002 годы, входил в состав сборной РСФСР), Игорь МАКАРОВ (лидер и капитан "Спартака" в 70-80-х годах, мастер спорта СССР), Юрий МЕШКОВ (мастер спорта РФ, игрок владивостокского "Спартака" с 1979 по 1989 годы), Сергей ЯРЕМЧУК (мастер спорта СССР, нападающий владивостокского "Спартака" с 1978 по 1992 годы), Сергей НАСОНОВ (президент баскетбольного клуба "Спартак-Приморье", победитель первенства г. Владивостока среди ветеранов), Евгений ПОЛИЩУК (провел 310 матчей в составе "Спартака-Приморье", двукратный чемпион Суперлиги), Роман БУЛГАНИН (центровой, провел 286 игр в официальных матчах за "Спартак-Приморье", чемпион Суперлиги), Алексей ГОЛЯХОВ (чемпион Суперлиги в составе "Спартака-Приморье"), Вадим ФИЛАТОВ (один из лучших игроков возрожденного в 1999 году "Спартака", капитан команды с 2000 по 2005 гг.), Дмитрий ГОРДЕЕВ (надежда приморского баскетбола, в"Спартаке-Приморье" прошел все ступени, от юношеской до основной команды), Татьяна ЖЕНЖЕРА (воспитанница приморского баскетбола, чемпионка АСБ).
По окончанию матча состоится главный финал чемпионата Приморского края по баскетболу между любительской командой "Спартак" и молодежной командой "Спартак-ВГУЭС".
Вход на все игры - свободный.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог" - zrpress.ru.
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