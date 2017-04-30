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Главный тренер "Луча-Энергия" пообещал разобраться с некоторыми игрокам

30 Апреля 2017, 09:34 | Владивосток

Кроме того, есть претензии к судейству

29 апреля. Первенство ФНЛ. Тамбов, стадион «Спартак». «Тамбов» - «Луч-Энергия» (Владивосток) 1:0 (1:0). Гол: Делькин (43).

«Луч-Энергия»: Котляров, Насадюк, Коломыц, Пономаренко (Грицаенко, 76), Килин (Гордиенко, 86), Кашкавал, Гриднев, Ребко, Минич (Машнев, 46), Михалев (Носов, 46), Попов.

«Тосно»: Вавилин, Михалев (Овсиенко, 29), Быстров, Горбатюк, Шляков, Шевчук, Чернышов (Сорокин, 66), Трусевич, Мурнин, Делькин (Григорян, 86), Дорожкин (Часовских, 63).

Для «Луча» это уже 11-ый матч подряд без побед и второе поражение в сезоне от «Тамбова» со счетом 0:1.

Как и в недавнем домашнем матче с «Тосно» подопечные Константина ЕМЕЛЬЯНОВА потеряли концентрацию в конце первой тайма, за что были наказаны голом ДЕЛЬКИНА, добившего мяч с нескольких метров, после того как КОТЛЯРОВ отразил удар ТРУСЕВИЧА прямо перед собой.

На 57-ой минуте после розыгрыша углового желто-синие все-таки взяли ворота ВАВИЛИНА. ПОНОМАРЕНКО скинул мяч на дальнюю штангу, а КАШКАВАЛ буквально внес его в ворота. Увы, боковой арбитр поднял флажок.

Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Если честно, то игра у нас сегодня не получилась. Плюс, показалось, что погодные условия сказались. Потому что ребята были заторможенные в первом тайме. Солнышко вышло – поджарились немножко. Долго раскачивались… Есть у меня вопросы к некоторым футболистам еще по игре.

Во втором тайме мы немножко встрепенулись, пришли в себя. Более активно стали играть, пошли подходы к вашим воротам, моменты начали создавать. Но к сожалению, даже вничью сыграть не получилось, не удалось забить. Надо посмотреть еще момент, когда мы забили с углового. Такое ощущение, что вне игры не было. Но раз так судьи посчитали, значит, наверное, так и есть. А так, в целом, тяжело было сегодня ребятам.

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер ФК «Тамбов»:

- Очень сложная игра. Одна из самых сложных, наверное, в весенней части первенства. Играли с командой, которая является одной из самых организованных. Очень мало пропускает, много борьбы выигрывает. У нас и первая игра с ними (во Владивостоке) получилась очень сложной, мы добились победы. И сегодняшний матч, мне кажется, стал его продолжением.

Мы поставили задачу перед ребятами сыграть агрессивно еще в первом тайме в силу расстояний, перелетов и особенностей этой команды. Они распределяют силы, и на концовку их не всегда хватает. Но мы поставили задачу именно в первом тайме реализовать момент свой, а дальше, надеялись, что будут полегче. Но легче не стало.

Очередной матч в рамках первенства ФНЛ «Луч-Энергия» проведет против «СКА-Хабаровск» 6 мая на своем поле.

Хабаровчане в отчетном туре не смогли переиграть дома «Спартак-Нальчик» - 0:0.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Тамбов».

Автор:
Теги: футбол  константин емельянов  "луч-энергия" 



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