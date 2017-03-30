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"Луч-Энергия" проиграл в суде 27 млн рублей
30 Марта 2017, 09:00 | Владивосток
Долг востребовал Приморский край
Арбитражный суд Приморского края в среду удовлетворил иск АО «Корпорация развития Приморского края» (100% акций принадлежит администрации Приморского края) к ассоциации «Футбольный клуб «Луч-Энергия» о взыскании долга в размере 27,261 млн рублей.
Срок возврата средств, выделенных ассоциацией клубу, истек в сентябре прошлого года.
Решение может быть обжаловано в течение месяца.
Напомним, что основная цель деятельности АО «Корпорация развития Приморского края» – реализация проекта по развитию Интегрированной развлекательной зоны «Приморье».
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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Теги: "луч-энергия" суд футбол долги
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