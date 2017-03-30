"Луч-Энергия" проиграл в суде 27 млн рублей

Долг востребовал Приморский край

Арбитражный суд Приморского края в среду удовлетворил иск АО «Корпорация развития Приморского края» (100% акций принадлежит администрации Приморского края) к ассоциации «Футбольный клуб «Луч-Энергия» о взыскании долга в размере 27,261 млн рублей.

Срок возврата средств, выделенных ассоциацией клубу, истек в сентябре прошлого года.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Напомним, что основная цель деятельности АО «Корпорация развития Приморского края» – реализация проекта по развитию Интегрированной развлекательной зоны «Приморье».

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток