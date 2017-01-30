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"Спартак-Приморье" не прошел испытания Новосибирском

30 Января 2017, 21:40 | Владивосток

Хороший матч выдал лишь американский легионер

30 января. Суперлига - Первый дивизион. Владивосток, ДС «Олимпиец». «Спартак-Приморье» (Владивосток) - «Новосибирск» (Новосибирск) 69:87 (14:30, 28:18, 17:18, 10:21)

«Новосибирск»: Макеев - 14 очков, Лавников - 12, Коршаков – 11, Токарев, Голдырев - по 10.

«Спартак-Приморье»: Мартин – 18 очков (8 подборов), Кривошеев – 16 (7 подборов), Матеюнас – 13 (12 передач), Ганькевич – 11 (4 подбора).

Это был день Сибири – у гостей, как говорится, «залетало» все что может. Но даже при таком раскладе подопечные Милоша ПАВИЧЕВИЧА сумели вернуться в игру благодаря успешной игре Джастина МАРТИНА. Увы, но под конец третьей четверти на счету американского легионера было уже четыре фола, а достойной замены не нашлось. Очередной матч не на своем уровне отыграл Андрей МАТЕЮНАС, часто грешивший ошибочными передачами. В оправдание приморского «мотора» можно сказать, что изредка подменявший его САХАРОВ и вовсе завалил все что возможно. Что касается гостей, то они свое взяли благодаря хорошо поставленной командной игре и достаточно ровной «скамейке».  

«Сахалин» на своей площадке уступил «Иркуту» 66:71. Это второе домашнее поражение подряд подопечных Эдуарда РАУДА, над которым сгустились самые настоящие тучи.  

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак-Приморье»

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Теги: "спартак-приморье"  баскетбол 



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