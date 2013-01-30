БАСКЕТБОЛ: В "Спартак-Приморье" может перебраться защитник "Локомотива-Кубань"

БК "Спартак-Приморье" продолжает укреплять состав. По сведениям "Золотого Рога", конец этого сезона во Владивостоке может провести 22-летний атакующий защитник краснодарского "Локомотива-Кубань" Максим КОЛЮШКИН (рост - 192 см, вес - 78 кг). В настоящее время клубы решают вопросы с переходом игрока.

Колюшкин - двукратный чемпион России среди молодежных команд в сезонах-2009/10 и 2010/11, лучший защитник молодежного чемпионата страны 2010-2011 годов. В основной состав кубанской команды был переведен летом прошлого года. По мнению главного тренера "Локомотива-Кубань" Евгения ПАШУТИНА, в перспективе Колюшкин может претендовать на место в сборной России.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото lokobasket.com