Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
БАСКЕТБОЛ: В "Спартак-Приморье" может перебраться защитник "Локомотива-Кубань"
БК "Спартак-Приморье" продолжает укреплять состав. По сведениям "Золотого Рога", конец этого сезона во Владивостоке может провести 22-летний атакующий защитник краснодарского "Локомотива-Кубань" Максим КОЛЮШКИН (рост - 192 см, вес - 78 кг). В настоящее время клубы решают вопросы с переходом игрока.
Колюшкин - двукратный чемпион России среди молодежных команд в сезонах-2009/10 и 2010/11, лучший защитник молодежного чемпионата страны 2010-2011 годов. В основной состав кубанской команды был переведен летом прошлого года. По мнению главного тренера "Локомотива-Кубань" Евгения ПАШУТИНА, в перспективе Колюшкин может претендовать на место в сборной России.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото lokobasket.com
Новости тематики
- "Луч" начал "выдавливать кетчуп"
- Хоккей: "Адмирал" начал новый сезон с победы в Сочи
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Спартак-Приморье" рвется к чемпионству
- "Луч-Энергия" едва не обыграл "Спартак-2"
- "Спартак-Приморье" отличился в Рязани
- "Спартак-Приморье" разгромил во Владивостоке МБА
- "Луч-Энергия" одержал третью победу подряд
- "Луч-Энергия" обыграл финалиста Кубка Казахстана
Новости раздела
- Хоккей: "Адмирал" потерпел самое крупное поражение в сезоне
- Экс-мэр Владивостока мечтает, чтобы этот важный объект был достроен
- "Луч" начал "выдавливать кетчуп"
- "Луч" не смог справиться с молодыми "чертями"
- Главный тренер "Луча": У команды ужасное психологическое состояние
- Хоккей: "Адмирал" проиграл третий матч подряд
- "Луч" повеселил народ в Тюмени
- Хоккей: Удача отвернулась от "Адмирала"
- Хоккей: "Адмирал" начал новый сезон с победы в Сочи
- "Луч" перед встречей с "Мордовией" усилился двумя опытными игроками
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- На инаугурацию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может прийти любой желающий
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- Во Владивостоке поставлен рекорд посещаемости выставки в рамках ВЭФ