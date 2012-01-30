Владивостокский скейт-парк на Дальзаводе усовершенствуют

Владивостокский скейт-парк, открытый в октябре 2011 года на базе концертной площадки «Цех № 9», уже успешно функционирует.



Планируется, что его усовершенствование до суперпарка произойдёт до начала следующего фестиваля «Позитив». Об этом «ЗР» рассказал Матвей КРАВЧЕНКО, президент Владивостокской молодежной общественной организации по поддержке нетрадиционных видов искусства и спорта «Альтернатива».

- Откуда будет поставляться оборудование для суперпарка и завершится ли его строительство до проведения весеннего фестиваля «Позитив»?

- Будем делать пол и ставить оборудование. Фигуры производятся на заводе в Санкт-Петербурге, а потом в разобранном варианте доставляются сюда; здесь их собирают. Если получится, то к весне у нас будет очень крутой парк. Потом у нас здесь будут и школа, и прокат, и скейт-шоп.

- Когда будет открыта школа обучения скейтбордингу?

- Мы планируем открыть школу на платной основе, потому что строительство парка стоит очень больших денег, которые потом нужно возвращать инвесторам. В школе будет как минимум два тренера. У нас уже есть профессионалы, которые постоянно занимают призовые места на «Позитивах». Они показывают ребятам, которые приходят кататься, некоторые трюки.

- С какого возраста можно вставать на скейт? Вы разрешите родителям 5-летнего ребенка тренировать его или заниматься здесь 40-летнему любителю скейтбординга?

- Нет проблем. С пятилетнего возраста начинают кататься все крутые райдеры, чтобы к подростковому возрасту иметь профессиональный уровень. Многие этим потом даже зарабатывают хорошие деньги. У нас обычно начинают с 8 лет.

- Как стать участником ваших соревнований? Когда нужно регистрироваться?

- Приходи, катайся, набирайся опыта, потом записывайся, участвуй в соревнованиях и получай ценные призы, сертификат и т.д. У нас регистрация проходит во время соревнований.

- Создана ли федерация скейтбординга во Владивостоке?

- Я не вижу смысла в создании такой федерации. По своим уставным целям возглавляемая мной молодежная организация «Альтернатива» может заниматься любыми направлениями, то есть неклассическими видами спорта, искусства и т.д.

- Как часто проводятся соревнования в скейт-парке?

- Глобальные соревнования проводятся 2 раза в год - весной и осенью на фестивале «Позитив». Следующий фестиваль будем делать в «Цехе № 9» в конце апреля, он согласован с администрацией Владивостока. Там будут соревнования по скейтбордингу и агрессивным роликам. Будет много танцевальных направлений, а также выступления хип-хоп - и альтернативных групп. Проведем мини-конкурсы, например, лучший трюк на фанбоксе и OLLIE (конкурс на самый высокий прыжок через доски). Сложно найти компании, которые будут давать на это деньги или какие-то ценные призы.

- Планируется ли проведение соревнований такого уровня, как Adrenalin Games, во Владивостоке и когда?

- Если всё получится, то ближе к саммиту попробуем сделать международный фестиваль, чтобы пригласить ребят из Японии, Австралии, Китая.

Максим АЛЕКСЕЕВ, «Золотой Рог».