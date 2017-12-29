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В хоккейном клубе "Адмирал" продолжается большая чистка

29 Декабря 2017, 07:25 | Владивосток

Клуб, испытывающий проблемы с финансированием, расстался с несколькими ведущими игроками и генменеджером

Смена руководства хоккейного клуба «Адмирал» привела к масштабному переформатированию команды и ее руководства. На финишной ленточке периода дозаявок, завершившегося 27 декабря, клуб из Владивостока покинули, расторгнув соглашения, американский защитник Джонатон БЛУМ (перешел в ХК «Сочи»), словенский нападающий Роберт САБОЛИЧ и казахстанский нападающий Вадим КРАСНОСЛОБОДЦЕВ.

В то же время команду пополнили 11, по большей части малоизвестных игроков. В том числе во Владивосток после перерыва вернулись нападающие Виктор ДРУГОВ, Егор ЯКОВЛЕВ, Илья ИВАНОВ, защитник Иван ГЛАЗКОВ.

«Адмирал» также расстался с генменеджером Ильдаром МУХОМЕТОВЫМ. Эту зону ответственности призван закрыть известный в прошлом хоккеист Александр СЕЛИВАНОВ, в сезонах 2013/2014 и 2014/2015 входил в тренерский штаб клуба из Владивостока в качестве тренера по нападающим и старшего тренера.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером хоккейного клуба «Адмирал» назначен 44-летний Андрей РАЗИН, контракт со специалистом рассчитан до окончания сезона-2019/20. Контракт с Фредриком СТИЛЛМАНОМ, который возглавлял команду из Владивосстока после отставки Александра АНДРИЕВСКОГО, расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал»

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Теги: хоккей  ильдар мухометов  "Адмирал" 



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