Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Где покататься на коньках и сыграть в хоккей во Владивостоке
Во Владивостоке 71 каток и хоккейная коробка продолжают свою работу для любителей зимнего отдыха. На представленной интерактивной карте муниципальных катков и хоккейных коробок жители города могут выбрать место зимнего отдыха по удобству месторасположения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
https://yandex.ru/maps/-/CZTJyYL6
Ежегодно специалистами административно-территориальных управлений, управления развития физической культуры и массового спорта, управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города и СДЮСШ единоборств, в чьем оперативном управлении находятся придомовые спортивные площадки, проводится объемная работа по содержанию придомовых катков и хоккейных коробок.
Для того, чтобы узнать адрес хоккейной коробки или катка - нажмите на галочку на карте.
Список катков и хоккейных коробок, подлежащих заливке в зимний период 2016-2017 года:
Первореченский район
• Днепровский пер., 2 - хоккейная коробка
• Ул. Сабанеева, 15 - хоккейная коробка
• Камский пер., 16 - хоккейная коробка
• Ул. Жигура, 48 - хоккейная коробка
• Ул. Волховская, 27 - каток
• Ул. Пр-кт 100-лет Владивостоку, 44 - хоккейная коробка
• Ул. Днепровская, 24 - хоккейная коробка
• Ул. Океанский пр-кт, 125 - хоккейная коробка
• Ул. Сабанеева, 22 - хоккейная коробка
• Пр-т Красного Знамени, 85 - хоккейная коробка
• Пр-кт 100-лет Владивостоку, 74 - каток
• Ул. Карбышева, 50 -каток
• Ул. Руднева, 1 - каток
• Ул. Гамарника, 7 - каток
• Ул. Иртышская, 18 - хоккейная коробка
• Ул. Иртышская, 32 - хоккейная коробка
• Океанский пр-кт, 140 - хоккейная коробка
• Ул. Тухачевского, 28 - хоккейная коробка
• пр-кт 100-летия Владивостока, 30-д, стадион «Строитель» - каток
• Ул. Карьерная, 11 - хоккейная коробка
• Ул. Гамарника 16 – хоккейная коробка
Первомайский район
• Ул. Героев Хасана, 10-12 - хоккейная коробка
• Ул. Бурачка, 11 - хоккейная коробка
• Ул. Каштановая, 11 - хоккейная коробка
• Ул. Гризодубовой, 63 - хоккейная коробка
• Ул. 1-ая Поселковая, 25 - каток
• Ул. 2-ая Поселковая, 34 - каток
• Ул.З.Космодемьянской 38 - каток
• Ул. Ольховая, 17 - хоккейная коробка
• Ул. Зои Космодемьянской, 12 - хоккейная коробка
• Ул. Черемуховая, 22 - хоккейная коробка
• Ул. Вилкова, 15а - хоккейная коробка
• Ул. Борисенко, 96 - хоккейная коробка
Советский район
• Пр-кт 100-лет Владивостоку, 159б - хоккейная коробка
• Ул. Магнитогорская, 18 - хоккейная коробка
• Ул. Русская, 99 - хоккейная коробка
• Ул. Енисейская, 18 - каток
• Ул. Русская,86 – хоккейная коробка
• Ул. Фанзавод, 18 – хоккейная коробка
Ленинский район
• Ул. Фадеева, 8а - хоккейная коробка
• Ул. Шепеткова, 25, 27 - хоккейная коробка
• Ул. Суханова, 4 - хоккейная коробка
• Ул. Светланская, 197 - каток
• Адм. Кузнецова, 50 - хоккейная коробка
• Каплунова, 8 - хоккейная коробка
• Щитовая, 27а - хоккейная коробка
• Адм. Кузнецова, 74 - хоккейная коробка
• Пр-кт Красного Знамени, 133/1 - хоккейная коробка
• Ул. Капитана Шефнера, 2 - стадион "Авангард" - каток
Фрунзенский район
• Ул. Хабаровская, 7 - хоккейная коробка
• Ул. Сипягина, 22 - хоккейная коробка
Список хоккейных площадок («коробок») и катков, расположенных на территориях муниципальных образовательных учреждений города Владивостока:
• Океанский проспект, 143 - гимназия № 2 (хоккейная коробка)
• проспект Красного Знамени, 123 - школа № 11 (хоккейная коробка)
• Ул. Пирогова, 7 – школа № 16 (хоккейная коробка)
• Ул. Хабаровская, 24б – школа № 18 (хоккейная коробка)
• Ул. Амурская, 14 – школа № 26 (хоккейная коробка)
• Ул. Калинина, 153 – школа № 32 (хоккейная коробка)
• Ул. 4-я Восточная, 93 – школа № 37 (хоккейная коробка)
• просп.100-летия Владивостока, 29 а – школа № 38 (хоккейная коробка)
• Ул. Олега Кошевого, 26 – школа № 50 (хоккейная коробка)
• Ул. Пацаева, 2 – школа № 54 (хоккейная коробка)
• Народный проспект, 27а – школа № 56 (хоккейная коробка)
• Ул. Адмирала Юмашева, 12г – школа № 57 (хоккейная коробка)
• Ул. Терешковой, 25 – школа № 59 (хоккейная коробка)
• Ул. Жигура, 52а – школа № 67 (хоккейная коробка)
• пос. Трудовое, ул. Порт-Артурская, 48 – школа № 70 (хоккейная коробка)
• пос. Трудовое, ул. Лермонтова, 91, корп. 3 – школа № 79 (хоккейная коробка)
• Ул. Невельского, 31 – школа № 80 (хоккейная коробка)
• Ул. Каштановая, 5а – школа № 81 (хоккейная коробка)
• Ул. Главная, 39 – лицей № 3 (каток)
• Ул. Харьковская, 7 – школа № 74 (каток)
Новости тематики
- Где покататься на коньках и сыграть в хоккей во Владивостоке
- "Луч-Энергия" cэкономил на зарплате главного тренера
- "Адмирал" безвольно проиграл дерби
- Главный тренер владивостокского ХК "Адмирал" упрекнул игроков в нежелании бороться
- Владивостокский морской торговый порт и "Адмирал" скрестили клюшки
- "Адмирал" проиграл "Автомобилисту" после хорошего начала
- "Спартак-Приморье" потерпел сокрушительное поражение в Самаре
- "Адмирал" оказался на грани вылета
- Лучшего игрока "Луча-Энергия" забирает московский "Спартак"
- "Адмирал" переигрывал чемпиона, но в итоге проиграл третий матч подряд
Новости раздела
- Где покататься на коньках и сыграть в хоккей во Владивостоке
- "Луч-Энергия" cэкономил на зарплате главного тренера
- "Адмирал" безвольно проиграл дерби
- Защитник "Луча-Энергия" отказал московскому "Спартаку", может перейти в "Амкар"
- "Адмирал" вспомнил о победах
- Главный тренер владивостокского ХК "Адмирал" упрекнул игроков в нежелании бороться
- Владивостокский морской торговый порт и "Адмирал" скрестили клюшки
- "Адмирал" проиграл "Автомобилисту" после хорошего начала
- "Спартак-Приморье" потерпел сокрушительное поражение в Самаре
- "Спартак-Приморье" разгромил на выезде команду своего бывшего игрока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владивостоку простили без малого миллиард рублей долга
- Имя убитого в Турции российского посла Андрея Карлова будет присвоено Дальневосточному федеральному университету
- Банк жены Дарькина сворачивает программу "Мой дельфин"
- Корея отбивается от нелегальных трудовых мигрантов из Приморья
- В Приморье будут судить директора управляющей компании за дачу взятки
- Московские строители метро реконструируют тоннель во Владивостоке
- Губернатор Приморского края подведет итоги года
- "Приморские партизаны" могут вновь лишиться свободы
- В Приморье коммерческая недвижимость уже не обогащает
- Владимир Путин впервые за многие годы ни разу не упомянул Владивосток