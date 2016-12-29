Где покататься на коньках и сыграть в хоккей во Владивостоке

Во Владивостоке 71 каток и хоккейная коробка продолжают свою работу для любителей зимнего отдыха. На представленной интерактивной карте муниципальных катков и хоккейных коробок жители города могут выбрать место зимнего отдыха по удобству месторасположения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

https://yandex.ru/maps/-/CZTJyYL6

Ежегодно специалистами административно-территориальных управлений, управления развития физической культуры и массового спорта, управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города и СДЮСШ единоборств, в чьем оперативном управлении находятся придомовые спортивные площадки, проводится объемная работа по содержанию придомовых катков и хоккейных коробок.

Для того, чтобы узнать адрес хоккейной коробки или катка - нажмите на галочку на карте.

Список катков и хоккейных коробок, подлежащих заливке в зимний период 2016-2017 года:

Первореченский район

• Днепровский пер., 2 - хоккейная коробка

• Ул. Сабанеева, 15 - хоккейная коробка

• Камский пер., 16 - хоккейная коробка

• Ул. Жигура, 48 - хоккейная коробка

• Ул. Волховская, 27 - каток

• Ул. Пр-кт 100-лет Владивостоку, 44 - хоккейная коробка

• Ул. Днепровская, 24 - хоккейная коробка

• Ул. Океанский пр-кт, 125 - хоккейная коробка

• Ул. Сабанеева, 22 - хоккейная коробка

• Пр-т Красного Знамени, 85 - хоккейная коробка

• Пр-кт 100-лет Владивостоку, 74 - каток

• Ул. Карбышева, 50 -каток

• Ул. Руднева, 1 - каток

• Ул. Гамарника, 7 - каток

• Ул. Иртышская, 18 - хоккейная коробка

• Ул. Иртышская, 32 - хоккейная коробка

• Океанский пр-кт, 140 - хоккейная коробка

• Ул. Тухачевского, 28 - хоккейная коробка

• пр-кт 100-летия Владивостока, 30-д, стадион «Строитель» - каток

• Ул. Карьерная, 11 - хоккейная коробка

• Ул. Гамарника 16 – хоккейная коробка

Первомайский район

• Ул. Героев Хасана, 10-12 - хоккейная коробка

• Ул. Бурачка, 11 - хоккейная коробка

• Ул. Каштановая, 11 - хоккейная коробка

• Ул. Гризодубовой, 63 - хоккейная коробка

• Ул. 1-ая Поселковая, 25 - каток

• Ул. 2-ая Поселковая, 34 - каток

• Ул.З.Космодемьянской 38 - каток

• Ул. Ольховая, 17 - хоккейная коробка

• Ул. Зои Космодемьянской, 12 - хоккейная коробка

• Ул. Черемуховая, 22 - хоккейная коробка

• Ул. Вилкова, 15а - хоккейная коробка

• Ул. Борисенко, 96 - хоккейная коробка

Советский район

• Пр-кт 100-лет Владивостоку, 159б - хоккейная коробка

• Ул. Магнитогорская, 18 - хоккейная коробка

• Ул. Русская, 99 - хоккейная коробка

• Ул. Енисейская, 18 - каток

• Ул. Русская,86 – хоккейная коробка

• Ул. Фанзавод, 18 – хоккейная коробка

Ленинский район

• Ул. Фадеева, 8а - хоккейная коробка

• Ул. Шепеткова, 25, 27 - хоккейная коробка

• Ул. Суханова, 4 - хоккейная коробка

• Ул. Светланская, 197 - каток

• Адм. Кузнецова, 50 - хоккейная коробка

• Каплунова, 8 - хоккейная коробка

• Щитовая, 27а - хоккейная коробка

• Адм. Кузнецова, 74 - хоккейная коробка

• Пр-кт Красного Знамени, 133/1 - хоккейная коробка

• Ул. Капитана Шефнера, 2 - стадион "Авангард" - каток

Фрунзенский район

• Ул. Хабаровская, 7 - хоккейная коробка

• Ул. Сипягина, 22 - хоккейная коробка

Список хоккейных площадок («коробок») и катков, расположенных на территориях муниципальных образовательных учреждений города Владивостока:

• Океанский проспект, 143 - гимназия № 2 (хоккейная коробка)

• проспект Красного Знамени, 123 - школа № 11 (хоккейная коробка)

• Ул. Пирогова, 7 – школа № 16 (хоккейная коробка)

• Ул. Хабаровская, 24б – школа № 18 (хоккейная коробка)

• Ул. Амурская, 14 – школа № 26 (хоккейная коробка)

• Ул. Калинина, 153 – школа № 32 (хоккейная коробка)

• Ул. 4-я Восточная, 93 – школа № 37 (хоккейная коробка)

• просп.100-летия Владивостока, 29 а – школа № 38 (хоккейная коробка)

• Ул. Олега Кошевого, 26 – школа № 50 (хоккейная коробка)

• Ул. Пацаева, 2 – школа № 54 (хоккейная коробка)

• Народный проспект, 27а – школа № 56 (хоккейная коробка)

• Ул. Адмирала Юмашева, 12г – школа № 57 (хоккейная коробка)

• Ул. Терешковой, 25 – школа № 59 (хоккейная коробка)

• Ул. Жигура, 52а – школа № 67 (хоккейная коробка)

• пос. Трудовое, ул. Порт-Артурская, 48 – школа № 70 (хоккейная коробка)

• пос. Трудовое, ул. Лермонтова, 91, корп. 3 – школа № 79 (хоккейная коробка)

• Ул. Невельского, 31 – школа № 80 (хоккейная коробка)

• Ул. Каштановая, 5а – школа № 81 (хоккейная коробка)

• Ул. Главная, 39 – лицей № 3 (каток)

• Ул. Харьковская, 7 – школа № 74 (каток)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.