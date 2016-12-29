"Луч-Энергия" cэкономил на зарплате главного тренера

Команду возглавил Константин Емельяненко, условия контракта которого значительно ниже, чем у его предшественника

Футбольный клуб «Луч-Энергия» включил режим жесткой экономии, первым шагом которого стал отказ от продления контракта с высокооплачиваемым главным тренером Сергеем ПЕРЕДНЕЙ. Символично, что команду из Владивостока в один в один из самых сложных периодовв ее истории возглавил один из лучших игроков желто-синих Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, под руководством которого «Луч» в осенних матчах выдал впечатляющую серию.

По сведениям газеты «Золотой Рог» контракт Сергея Передни составлял порядка 350 тыс. рублей в месяц, Константина Емельянова, занимавшего должность старшего тренера - около 150 тыс. рублей. Но серьезного повышения контракта у Емельянова на данный момент не произошло – у клуба просто нет денег. Одним из вариантов облегчения зарплатной ведомости выглядит расставание с Алексеем РЕБКО, зарабатывавшем в районе 400 тыс. рублей в месяц. Плюс возможная продажа центрального защитника Алексея ГРИЦАЕНКО, которым предметно интересуются пермский «Амкар» и московский «Спартак».

Перед весенней часть первенства ФНЛ «Луч-Энергия» занимает 9-ю строчку в турнирной таблицы с 32 очками. При этом отрыв от спасительного 15-го места составляет всего 5 очков.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»