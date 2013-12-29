ХОККЕЙ: "Адмирал" в Омске проиграл "Авангарду"

Команда из Владивостока, похоже, выбывает из борьбы за выход в плей-офф.

28 декабря. Омск, "Арена Омск", 10 030 зрителей. "Авангард" (Омск) - "Адмирал " (Владивосток) - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

Хозяева вышли вперед на 13-й минуте встречи, а спустя шесть минут удвоили преимущество. В начале второго периода Феликс ШЮТЦ сократил разрыв в счете, но вскоре Сергей КАЛИНИН отправил третью шайбу в ворота приморцев, реализовав большинство. Точку в матче поставил Пережогин, оформивший дубль за семь минут до финальной сирены. Эта победа стала для подопечных Милоша РЖИГИ уже пятой кряду.

1:0 - Пережогин (Попов) - 12:48.

2:0 - Курьянов (Широков) - 18:42.

2:1 - Шютц (Грачев, Бергфорс) - 23:16.

3:1 - Калинин (Семин) - 27:14 (5x4).

4:1 - Пережогин (Блатяк) - 52:48 (4x4).

Вратари: Гарон - Иванников.

Броски: 44 (19-13-12) - 34 (11-10-13).

Вбрасывания: 34 (9-13-12) - 30 (12-11-7).

Штраф: 22 (4-14-4) - 12 (4-4-4), источник: "Чемпионат.com"

Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер ХК "Адмирал":

- "Авангард" заслуженно победил. Если говорить об игре моей команды, я не совсем доволен действиями игроков. Мы планировали построить игру немного не так, как получилось в итоге. "Авангард" почти все голы, три из четырех, забил нам с пятака, в этом соперник нас превзошел. "Авангард" хорошо сыграл на добивании, шайба лежала, мы её найти не могли, а сопернику позволили найти и добить.

"Амур" в Астане проиграл "Барысу" 2:8. Победную шайбу забросил Якуб ПЕТРУЖАЛЕК, подавший на расторжение контракта с хабаровским клубом из-за невыплаты зарплаты.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ХК "Авангард".