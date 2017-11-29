"Спартак-Приморье" после победы в Санкт-Петербурге поднялся на второе место

Лучшими в составе красно-белых стали Кривошеев и Матеюнас

Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 28 ноября. Санкт-Петербург. «Спартак» (Санкт-Петербург) – «Спартак-Приморье» (Приморский край) 44:85 (21:26, 10:24, 6:19, 7:16)

«Спартак» (Санкт-Петербург): Карванен – 8 очков, Пекович - 7, Лагутин - 6, Шарнин – 5, Савченков – 4, Хлопонин - 3, Николич – 3.

«Спартак-Приморье»: Матеюнас – 16 очков (5 подборов, 6 передач, 2 перехвата), Бутянковс – 15 (4 подбора, 2 передачи, 1 блокшот), Смыгин – 11 (6 подборов, 1 передача, 3 перехвата), Кривошеев – 10 (11 подборов, 2 передачи, 3 перехвата, 2 блокшота), Савельев – 10 (2 подбора), Саяпин – 7 (1 подбор, 1 передача).

«Спартак-Приморье» разгромил в Санкт-Петербурге «Спартак» с разницей в 41 очко и завершил первый круг регулярного чемпионата Суперлиги на втором месте. Самым результативным сегодня стал Андрей МАТЕЮНАС – 16 очков, у Максима КРИВОШЕЕВА восьмой в сезоне дабл-дабл – 10 очков + 11 подборов.

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Игра хорошо для нас складывалась. Спасибо ребятам, что с первой минуты задали нужный нам темп и играли так до последней минуты. Считаю, что хорошо отработали сегодня в защите то, о чем договаривались. Надо сказать, что и в атаке у нас многое получалось, хорошо попадали дальние броски, а когда попадаешь из-за «дуги», и игра получается другой. «Спартак» - молодая команда, неопытная, но хорошо организованная, всегда бьется до конца. Сколько я смотрел их игр, они никогда не сдаются. Считаю, что у них все впереди, в этой лиге они могут прогрессировать и рассчитывать на результат в будущем. Расслабленность во второй половине игры? Не могу так сказать. Все мои ребята бились до конца, с максимальной самоотдачей. Этого я от них и требовал.

В первой половине декабря «Спартак-Приморье» проведет серию из четырех домашних матчей. Первым соперником нашей команды 5 декабря станет екатеринбургский «Урал». Начало матча в 19:00.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак»