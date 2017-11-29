Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Спартак-Приморье" после победы в Санкт-Петербурге поднялся на второе место
Лучшими в составе красно-белых стали Кривошеев и Матеюнас
Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 28 ноября. Санкт-Петербург. «Спартак» (Санкт-Петербург) – «Спартак-Приморье» (Приморский край) 44:85 (21:26, 10:24, 6:19, 7:16)
«Спартак» (Санкт-Петербург): Карванен – 8 очков, Пекович - 7, Лагутин - 6, Шарнин – 5, Савченков – 4, Хлопонин - 3, Николич – 3.
«Спартак-Приморье»: Матеюнас – 16 очков (5 подборов, 6 передач, 2 перехвата), Бутянковс – 15 (4 подбора, 2 передачи, 1 блокшот), Смыгин – 11 (6 подборов, 1 передача, 3 перехвата), Кривошеев – 10 (11 подборов, 2 передачи, 3 перехвата, 2 блокшота), Савельев – 10 (2 подбора), Саяпин – 7 (1 подбор, 1 передача).
«Спартак-Приморье» разгромил в Санкт-Петербурге «Спартак» с разницей в 41 очко и завершил первый круг регулярного чемпионата Суперлиги на втором месте. Самым результативным сегодня стал Андрей МАТЕЮНАС – 16 очков, у Максима КРИВОШЕЕВА восьмой в сезоне дабл-дабл – 10 очков + 11 подборов.
Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Игра хорошо для нас складывалась. Спасибо ребятам, что с первой минуты задали нужный нам темп и играли так до последней минуты. Считаю, что хорошо отработали сегодня в защите то, о чем договаривались. Надо сказать, что и в атаке у нас многое получалось, хорошо попадали дальние броски, а когда попадаешь из-за «дуги», и игра получается другой. «Спартак» - молодая команда, неопытная, но хорошо организованная, всегда бьется до конца. Сколько я смотрел их игр, они никогда не сдаются. Считаю, что у них все впереди, в этой лиге они могут прогрессировать и рассчитывать на результат в будущем. Расслабленность во второй половине игры? Не могу так сказать. Все мои ребята бились до конца, с максимальной самоотдачей. Этого я от них и требовал.
В первой половине декабря «Спартак-Приморье» проведет серию из четырех домашних матчей. Первым соперником нашей команды 5 декабря станет екатеринбургский «Урал». Начало матча в 19:00.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК «Спартак»
Новости тематики
- "Спартак-Приморье" после победы в Санкт-Петербурге поднялся на второе место
- Волевую победу "Луча-Энергия" приморцы вживую не увидели
- "Луч-Энергия" обыграл "Шинник" на глазах у Андрея Тарасенко
- "Спартак-Приморье" обыграл "Новосибирск"
- "Спартак-Приморье" одержал четвертую победу
- "Адмирал", сменив тренера, победил в Новосибирске
- "Адмирал" не смог удержать победный счет в основное время
- "Луч-Энергия" ждет во Владивостоке клуб премьер-лиги
- "Луч-Энергия" наконец-то прорвало
- "Луч-Энергия" сыграл вничью с "Шинником"
Новости раздела
- "Спартак-Приморье" после победы в Санкт-Петербурге поднялся на второе место
- "Адмирал" скатился ниже некуда
- Волевую победу "Луча-Энергия" приморцы вживую не увидели
- "Луч-Энергия" проиграл в Санкт-Петербурге, ведя в счете 2:0
- "Луч-Энергия" обыграл "Шинник" на глазах у Андрея Тарасенко
- Главный тренер "Луча-Энергия" был готов приостановить работу
- "Спартак-Приморье" обыграл "Новосибирск"
- "Спартак-Приморье" одержал четвертую победу
- "Адмирал", сменив тренера, победил в Новосибирске
- "Адмирал" остался без главного тренера
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У берегов Приморья горит судно, груженое японскими автомобилями
- "Неужели тут все так строят..."
- В Приморье громкие проекты громко лопаются
- В Приморье готовятся к запуску еще несколько угольных портов
- Инвесторы на Дальнем Востоке должны доводить свои проекты до конца
- Снегоуборочная техника во Владивостоке признана никуда не годной
- Рубль готовится пробить критически важный уровень
- Банки приостановили прием вкладов
- Владивосток в ожидании "Калина Молл"
- В Хабаровском крае 150-й юбилейный лайнер "Сухой Суперджет 100" совершил первый полёт