"Адмирал" скатился ниже некуда

Четвертое поражение подряд клуб из Владивостока потерпел в Словакии

28 ноября. КХЛ. Братислава. Зимний стадион им. О. Непелы, 7,5 тыс. зрителей. «Слован» (Братислава) – «Адмирал» (Владивосток) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

«Слован» (36): Штепанек (Мазанец); Серсен – Эберт (2), Кашпар (12) – Въеденски (14) – Ржепик; Баркер – Депре, Ревай (2) – Бойчак – Геноуэй (4); Бачик – Месарош-к, Щербатов – Штясны – Скалицки; Ворачек, Грнка – Садецки – Бухтеле (2).

«Адмирал» (36): Налимов (10); Мамашев (2) – Блум, Ткачев (2) – Сен-Пьер – Саболич (10); Мищенко – Волченков, Манукян – Саюстов – Краснослободцев (2); Мнацян (2) – Глухов (4), Казаков – Макаренко – Фищенко; Курашов, Бутузов – Махановский – Сергеенко (4), Гичибеков.

Броски: 44 (15+12+17) – 30 (13+5+12)

Гол:

1:0 Баркер (Месарош, Ржепик, 41:01-бол)

Подопечные Фредрика СТИЛЛМАНА потерпели поражение в четырех матчах подряд, забив за этот отрезок лишь три раза. Героями матча стали автор единственной в матче шайбы Кэм БАРКЕР и голкипер хозяев Якуб ШТЕПАНЕК, отразивший все 30 бросков по своим воротам.

Гол был забит в начале третьего периода, после удаления за подножку Вадима КРАСНОСЛОБОДЦЕВА, проводившего 500-ю игру в КХЛ.

После проигрыша в Братиславе на счету «Адмирала» все те же 36 очков и никаких шансов на участие в плей-офф.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК "Слован"