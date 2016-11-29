Защитник "Луча-Энергии" сегодня дебютирует в сборной

Алексей Грицаенко готовится в выходу на поле против молодежной сборной Кипра

Защитник «Луча-Энергия» Алексей ГРИЦАЕНКО, интерес к которому проявляют сразу несколько клубов ФНЛ, может серьезно повысить свою стоимость. Сегодня воспитанник приморского футбола должен выйти на поле в составе сборной ФНЛ против молодежной сборной Кипра.

Матч пройдет на поле стадиона «Цирион Атлетик Центр» в кипрском Лимасоле, где проживают 235 тыс. человек, в том числе обширная русскоязычная диаспора.

В Лимасол приехало 17 футболистов: вратари – Денис Вамбольт ("Балтика"), Александр Максименко ("Спартак-2"); защитники - Александр Лихачев, Шамсиддин Шанбиев (оба - "Спартак-2"), Константин Плиев ("Волгарь"), Алексей Грицаенко ("Луч-Энергия"), Павел Шакуро ("Тюмень"); полузащитники - Данил Полубояринов, Зелимхан Бакаев, Иппей Синодзука, Владислав Пантелеев, Аяз Гулиев (все - "Спартак-2"), Кирилл Родионов ("Балтика"), Александр Трошечкин ("Факел"); нападающие – Андреа Чуканов ("Тюмень"), Максим Майрович ("Кубань"), Георгий Мелкадзе ("Спартак-2").

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»