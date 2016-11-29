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"Спартак-Приморье" продолжит борьбу за Кубок России во Владивостоке
Команда из столицы Приморья обыграла в четвертьфинале «Иркут»
28 ноября. Кубок России, 1/8 финала. Иркутск. «Иркут» (Иркутск) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 67:76 (17:21, 19:18, 21:21, 10:16)
«Спартак-Приморье»: Матеюнас – 22 очка (4 подбора, 4 передачи, 3 перехвата), Ключников – 15, Ганькевич – 14 (7 подборов, 2 блокшота), Кривошеев – 7 (13 подборов, 6 передач), Черныш – 7 (2 подбора), Бабайлов – 5, Громыко – 3 (4 подбора), Анисимов – 3, Агапов (1 подбор), Белов (1 подбор).
«Спартак-Приморье» одержал победу над «Иркутом» в матче 1/8 финала и вышел в четвертьфинал Кубка России. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Андрей МАТЕЮНАС, набравший 22 очка. Удивительная статистика нашего разыгрывающего, до этого предпочитавшего отдавать результативные передачи.
В 1/4 финала Кубка России «Спартак-Приморье» сыграет с БК «Новосибирск» во Владивостоке. Дата проведения четвертьфинального матча станет известна позже. Отметим, что в матче регулярного первенства «Спартак-Приморье» уже обыгрывал «Новосибирск» на его площадке.
Остальные результаты 1/8 финала Кубка России:
«Тамбов» - «Сахалин» 66:67
«Строитель» - «Рязань» 90:77
«Химки-Подмосковье» - «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 63:76
«Урал» - «Университет-Югра» 87:68
«Купол-Родники» - «Самара» 72:77
МБА – «Новосибирск» 76:81
Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Была очень сложная игра и для нас, и для соперника. Но мы выстояли до конца, хорошо доиграли матч. Могу сказать только слова похвалы и тем, кто мало играл, и тем, кто много. Все отдали максимум, что могли. Да, что-то не получалось в тактике. Но и соперник очень неудобный, тяжело с ним играть, но желание и характер мы проявили. В кубковой игре это и есть самое главное (пресс-служба БК «Спартак-Приморье»).
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК "Спартак-Приморье"
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